ضبط مصنع هيروين تديره سيدة وابنها بالإسماعيلية: به مخدرات بـ3.5 مليون جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بمخدر الهيروين، ومحاولة تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر، مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهما وتبين أنهما (عاطل، والدته ربة منزل)، حيث أمكن ضبط الأول حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه، وضبط الثانية حال تواجدها بمسكنها.

وعُثر بحوزتهما على (8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام–كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 250 جرامًا – 20 كيس لمسحوق الهيروين معدة للترويج وزنت 10 كيلوجرامات بإجمالي وزن 12,250 كيلوجرام).

كما تمّ ضبط (الأدوات والأجزاء المستخدمة فى عملية التصنيع والتدوير - مبلغ مالي –3 هواتف محمولة –2 ميزان حساس).

وبمواجهتهما أقرّا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها لحساب والد الأول وزوج الثانية (مالك مكتب استيراد وتصدير - له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة شمال سيناء، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة)، وأضافا أنَّ المبلغ المالي من متحصلات الإتجار، والسيارة والهواتف للنقل والتروّيج.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3 ملايين و500 ألف جنيه.