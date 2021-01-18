خطة عاجلة لتطوير 5 آلاف جمعية زراعية على مستوى الجمهورية

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماعه، اليوم، ‏مع ‏رئيسي قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، ورئيس هيئة الاصلاح الزراعي على ضرورة الإسراع في تطوير منظومة التعاونيات والتنسيق مع الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، لرفع كفاءة الجمعيات الزراعية ومتابعة ملفي إتاحة وتوزيع الأسمدة.

ووجه الوزير، بإعداد خطة عاجلة لتطوير الجمعيات الزراعية المنتشرة في قرى الجمهورية وعددها أكثر من 5000 جمعية، ورفع كفائتها من خلال التعاونيات لتكون بالشكل الذي يليق بالفلاحين والمزارعين بعد تزويدها بمنظومة "كارت الفلاح"، ودعمها بالوسائل التكنولوجية المتطورة، لتؤدي دورها بكفاءة، خصوصا بعد تزوديها بآليات كارت الفلاح، الذى سيعتمد العمل به في الربع الأول من هذا العام. مشددًا على ضرورة توفير الأسمدة في المواعيد المناسبة للزراعة، كما شدد على ضرورة تأدية الجمعيات الزراعية لدورها في توفير كافة مستلزمات الإنتاج والتفاعل مع مشاكل المزارعين.

وخلال اجتماعه مع أعضاء فريق تطوير منظومة الري الحديث لمتابعة اخر تطورات المشروع الذي يجري تنفيذه في مساحة مليون فدان، أكد القصير أن المشروع يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء لتذليل كافة العقبات أمام نجاح المشروع والانتهاء منه خلال المواعيد المقررة، موضحًا أن الدولة توفر حاليا التمويل اللازم بالقروض الميسرة من خلال البنك الزراعي بفائدة 5%.