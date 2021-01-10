وزير الزراعة يبحث خطة النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية

عقد، صباح أمس السبت، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة، لمناقشة ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية للنهوض بالإنتاج الزراعي ومؤشرات الأداء، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وبحث وزير الزراعة خلال الاجتماع آليات الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والأصول والأراضي التابعة للوزارة، بشكل اقتصادى، مشددا على ضرورة رفع كفاءة استغلال الأصول التابعة للوزارة بكافة المحافظات مع سرعه التحرك نحو تحقيق هذا الهدف في ضوء الحصر الذي تم لها وتصنيفها لتعظيم العائد منها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بذل كل الجهود لرفع كفاءة استغلال الأصول بالشكل الأمثل.

كما استعرض وزير الزراعة خلال الاجتماع آليات وخطة الوزارة نحو المساهمة بصورة أكبر في تحقيق الأمن الغذائي، بما تملكه الوزارة من آليات ومحاور تساهم بقدر كبير في تحقيق هذا الهدف لتوفير الغذاء الآمن والصحي للمصريين.

كما ناقش موقف المشروعات ذات الأولوية الخاصة والتي تتم حاليا ومنها على سبيل المثال: مشروع تطوير وتحديث نظم الري وموقف المشروع القومي لإنتاج بذور وتقاوي الخضر ومشروع تطوير مراكز تجميع الألبان ومشروعات البتلو وغيرها.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد وضع ضمن أولوياته منذ اللحظة الأولى تكليف لحصر الأصول والأراضي، التابعة لقطاعات وهيئات الوزارة وتصنيفها على حسب موقف الاستغلال ومحاولة إيجاد أساليب لرفع كفاءة الاستغلال بشكل اقتصادي.

كما طالب الوزير كل القيادات بأهمية أن يكون تقييم للأداء معتمدا على مؤشرات ومعايير قابلة للقياس، مع أهمية متابعة الالتزام بتفيذ الخطط الموضوعة وتعظيم دور القطاع الزراعي خاصي في ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي.