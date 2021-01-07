وزير الزراعة يفاجئ العاملين في مشتل المنيب بزيارة: غير راضي عن الإدارة

زار، مساء أمس، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مشتل قطاع الإرشاد الزراعي بمنطقة المنيب في محافظة الجيزة في زيارة مفاجئة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصر الأصول غير المستغلة أو مستغلة بشكل غير اقتصادي لرفع كفاءتها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها؛ الأمر الذي يدعم جهود التنمية التي يقودها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

القصير أعلن عدم رضائه عن أسلوب إدارة المشتل وقرر إعادته إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والتوجيه بحصر جميع الزراعات وجرد جميع المخازن والمعدات لحين دراسة أفضل الحلول لاستغلاله، مؤكدا على أن مشتل المنيب الذي تبلغ مساحته 14 فدانا في موقع متميز على النيل يجب إدارته بأعلى كفاءة أو استغلال أرضه في أغراض أخرى تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة يقوم بزيارات مفاجئة إلى مواقع العمل وقطاعات الوزارة المختلفة لمتابعة حسن سير العمل وتحقيق الأهداف المرجوة منها.