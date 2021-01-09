وزير الزراعة يعتمد 59.5 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 42 مركز تجميع ألبان

اعتمد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تمويل وإقراض 59,5 مليون جنيه من خلال البنك الزراعي المصري لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 42 مركزًا لتجميع الألبان في 6 محافظات.

وأكّد القصير، في بيان صادر اليوم، أنَّه تم إدارج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%، كما تمّ استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانوني للتمويل والاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة في أماكن تمركز صغار مربي ماشية الألبان ومنتجي الألبان.

ونوه إلى أنَّه جرى رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدي إلى الحصول على ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع ويعمل على فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج مما يؤدي إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين وخاصة أنَّ مراكز تجميع الألبان هي المنافذ التسويقية لصغار مربي ماشية اللبن.

ومن ناحيته، قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان أنَّه قد تمّ تشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانياً على أرض الواقع وتحديد احتياجات التطوير لكل مركز والتي تقوم بدورها برفع تقريرها الفني للعرض على اللجنة التنسيقية للبت فى إعتماد التمويل اللازم بعد إستكمال الدراسات الائتمانية من قبل البنوك الممولة.

كما أكّد أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان في محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية في الثروة الحيوانية والتي تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان.

وأضاف أنَّه هناك تنسيق كامل بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الإنتاج الحربي لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، وضمان الأجهزة من 10 إلى 20 سنة.

من ناحيته، أوضح طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعة، أنَّ وزير الزراعه وافق على إنشاء 10 مراكز جديدة تابعة للوزارة طبقًا للمواصفات القياسية لخدمة صغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الألبان وتكون نماذج تحتذى للقطاع الخاص في محافظات سوهاج، أسيوط، المنيا، جنوب سيناء، الغربية، البحيرة، إضافة إلى مركزين في كل من الفيوم وكفر الشيخ.

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة اصحاب مراكز تجميع الألبان الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التي توفرها الدولة لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم طبقاً للمواصفات القياسية، ويمكن الاستفادة من تلك المبادرة عن طريق التواصل الإلكتروني مع القطاع على أرقام واتس آب (01558626681- 01558626682).