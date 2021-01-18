صبحي يبحث مع «الدواء الخيرية» إنشاء صيدليات بمراكز الشباب (صور)

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مؤسسة الدواء للجميع الخيرية، إنشاء صيدلية مجتمعية بمراكز الشباب، اليوم، وذلك بديوان عام الوزارة.

حضر اللقاء الدكتور وليد شوقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدواء للجميع الخيرية، والدكتور أحمد جمال مدير إدارة التصدير بهيئة الدواء المصري، والدكتور يوسف ورداني مساعد الوزير لتطوير القدرات الشبابية، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور سيد حزين وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

بحث آليات العمل بالمقترح من خلال توفير مكان لإنشاء صيدليات بمراكز الشباب

تناول اللقاء بحث آليات العمل بالمقترح من خلال توفير مكان داخل مراكز الشباب ليكون مقرا للصيدلية، حيث يتم البدء في تجميع الأدوية من خلال وضع صندوق عند مدخل كل مركز، وينتج عن تنفيذ هذ المقترح توفير فرص عمل للشباب من طلبة كليات الصيدلة أو حديثي التخرج، حيث يعتبر هذا العمل تدريب عملي للطلبة لرفع مهاراتهم وخبراتهم العملية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا المقترح يأتي ضمن آليات تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تحقيقاً لرؤية واستراتيجية عمل الوزارة، مؤكداً أن مراكز الشباب هي القلب النابض للشباب في كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، منحت كل الدعم للشباب والرياضة في فروع مختلفة، ووجه الرئيس السيسي بالاهتمام بالشاب المصري، وتوفير كل ما يحتاجه لبناء الإنسان، وهو ما ظهر بمؤتمرات الشباب المختلفة ومنتديات شباب العالم المختلفة من خلال التحاور والرؤى والاستراتيجات التي تطبق بشكل عملي وفعال.

وأكد أن الاتجاه الحالي للدولة، هو ربط الشباب بالوطن وزيادة وطنيته وتنمية الانتماء والولاء لديهم، وتنمية قدراتهم بما يفيد ذواتهم ويفيد الدولة المصرية، وهو الشيء الذي أثر بشكل كبير جدا بتطوير أطر التعليم المختلفة وبمنهجية وتكامل بين الوزارات بعضها ببعض.