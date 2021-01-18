«شطبنا» لـ رامي صبري تقترب من ربع مليون مشاهدة في 24 ساعة.. فيديو

اقتربت أغنية الفنان رامي صبري، الجديدة «شطبنا»، من ربع مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يويتوب، بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، تضمنت الأغنيات جملا ومفردات جديدة على رامي صبري، منها «محدش يجي عليا ويكسب عمره»، و«لازم نتعلم وميقعش إلا الشاطر»، و«هخلص منهم وأبعد عنهم وهندمهم أوي».

الأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم

«شطبنا» التي أطلقها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وصفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم.

كلمات الأغنية

في ناس بانوا.. على نياتهم.. منفعوش على قد ما ضروا

بس أنا برضه.. برضه محدش.. ييجي عليا ويكسب عمره

في ناس بانوا.. على نياتهم.. منفعوش على قد ما ضروا

بس أنا برضه.. برضه محدش.. يجي عليا ويكسب عمره

طيبة قلبي دي بتطمعهم.. بتشجعهم.. يتصرفوا كده

هخلص منهم.. وأبعد عنهم.. وهندمهم أوي

على كل ده

شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله

خلي بقى اللي بيتسلى بعيد وبغيري يروح يتسلى

أنا شوفت كتير بعينيا وفعلا تحت ايديا أدلة يلا السکة اللي تودی

يلا.. يلا.. يلا

شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله

خلي بقى اللي بيتسلى بعيد وبغيري يروح يتسلى

انا شوفت كتير بعينيا وفعلا تحت ايديا أدلة يلا السکة اللي تودی

يلا.. يلا.. يلا

احنا يا قلبي.. استجدعنا.. یاما زمان وجبرنا خواطر..

من غلطاتنا.. لازم نتعلم.. عادی وميقعش إلا الشاطر

احنا يا قلبي.. استجدعنا.. یاما زمان وجبرنا خواطر..

من غلطاتنا.. لازم نتعلم.. عادی وميقعش الا الشاطر

طيبة قلبي دي بتطمعهم.. بتشجعهم.. يتصرفوا كده

هخلص منهم.. وابعد عنهم.. وهندمهم أوي

على كل ده

شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله

خلي بقى اللي بيتسلى بعيد وبغيري يروح يتسلى

أنا شوفت كتير بعينيا وفعلا تحت ايديا أدلة يلا السکة اللي تودی

يلا.. يلا.. يلا

شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله

خلي بقى اللي بيتسلى بعيد وبغيري يروح يتسلى

أنا شوفت كتير بعينيا وفعلا تحت ايديا أدلة يلا السکة اللي تودی

يلا.. يلا.. يلا

وكان «صبري»، نشر عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»، رسالة لجمهوره: «أتمنى الأغاني الفترة الأخيرة تكون عجبتكم، وتحديدًا 2020، نتقابل إن شاء الله في السنة الجديدة 2021 بشغل جديد خالص عن اللي بتسمعوه».

وكانت أغنية «حياتي مش تمام» إحدى أهم الأغنيات التى طُرحت خلال عام 2020، لكونها طرحت بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا، ولاقت جملتها الشهيرة «خاصمت الشوارع» انتشارًا واسعًا بسبب أن أغلب المصريين والعالم خاصموا الشوارع بسبب الجائحة وجلسوا فى منازلهم.