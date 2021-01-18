أسعار ومميزات سيارة «نصر الكهربائية» وموعد طرحها

كثر الحديث خلال الفترة الماضية، عن سيارات النصر الكهربائية، وهو ما كشف تفاصيله العضو المنتدب للنصر للسيارات هاني الخولي، لافتا إلى أن بدء إنتاج أول سيارة كهربائية داخل مصانع الشركة، سيكون في مطلع 2022 بالشراكة مع دونج فنج الصينية، بطاقة إنتاجية للمرحلة الأولى تصل إلى 25 ألف سيارة.

وتدرس الشركة، اللحاق بمبادرة الرئاسة لإحلال وتجديد السيارات، التي بدأت المرحلة الأولى بها، لسيارات الغاز الطبيعي.

وشهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، توقيع شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- اتفاقيتين مع شركة «دونج فنج» الصينية، لإعادة تأهيل مصنع شركة «النصر»، وإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر، خلال اجتماع عبر تقنية الكونفرانس.

وفيما يلي تعرض «الوطن»، تفاصيل السيارات الكهربائية المنتظر طرحها، حسبما تم الكشف عنها، من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال.

تفاصيل سيارات النصر الكهربائية

هذه السيارة، سيتم إنتاجها بالتعاون مع شركة دونج فنج الصينية.

سعر السيارة يترواح بين 300 و320 ألف جنيه أعلى موديل.

ويصل سعر التفويلة بهذه السيارة إلى 65 جنيه.

جرة الاتفاق مع وزارة الكهرباء، على أن يتم بيع الكيلو وات بسعر 47.5 قرش، بينما يتحمل صاحب السيارة 50 قرش عن كل ساعة.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 150 كم/ س، بقدرة 145 حصان، ومدى قيادة يتخطى 400 كم في الشحنة الواحدة.

تحتوي السيارة الكهربائية الجديدة على أنظمة أمان متطورة مثل ABS, EBD, ESC, BA, TCS, HSA.

ويتوافر بالسيارة عدة مميزات منها فتحة سقف وكراسي كهربائية وشاشة تحكم ومكيف هواء بتكنولوجيا بلازما، وأنظمة أمان إضافية مثل الرؤية المحيطية 360 درجة، مؤشر ضغط الإطارات BSD, Reversing Radar.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح مؤخرا، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة الغاز الطبيعي، إذ تستهدف الحكومة من المبادرة إحلال 250 ألف سيارة بالمرحلة الأولى، ومنها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى وفي السنة الثانية 90 ألف سيارة ونفس العدد في السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي).