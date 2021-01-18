الإسكندرية تطلق اسم الشهيد «منسي» على ميدان السيوف

الإسكندرية تطلق اسم الشهيد «منسي» على ميدان السيوف
كتب:
مروة مرسى
08:28 م | الإثنين 18 يناير 2021
الشهيد أحمد منسي
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، على إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي، القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، على مركز شباب السيوف 2، اعترافا بالدور الجليل الذي قدمه لخدمة الوطن خلال فترات مختلفة.
كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد منسي على ميدان السيوف شماعة (ميدان المطافي)، وكذا إطلاق اسم الشهيد أحمد مبروك الخطيب على مدرسة العامرية الابتدائية، مؤكدا أن أقل ما يمكننا تقديمه لشهدائنا هو تخليد ذكراهم بأن نطلقها على الشوارع والمدارس.
كما أطلق المجلس اسم المرحوم النائب عبد المنعم راغب ضيف الله، على مبنى المجمع الطبي المتكامل داخل مستشفى العامرية العام، لما قام به من جهود كبيرة في تدعيم المبنى بالمعدات الطبية لخدمة أهالي العامرية.
ووافق المجلس على تعديل اسم مدرسة الأشرم للتعليم الأساسي بمنطقة الدريسة إلى مدرسة زهور المستقبل للتعليم الأساسي بإدارة وسط التعليمية.