بطلة مسلسل «ونيس» تروي رحلة عودتها من الموت: رجعت للحياة بعد 20 دقيقة

روت الفنانة زينب وهبي، صاحبة شخصية «حريصة» في مسلسل «يوميات ونيس»، موقف إنساني صعب، تعرضت له في العشرينات من عمرها، إذ فارقت الحياة لمدة نحو 20 دقيقة، خلال عملية وضع ابنها.

واستعادت زينب وهبي، ذكرياتها مع واقعة عودتها من الموت بعد وفاتها، وتفاصيل ذلك الموقف الإنساني، قائلة لـ«الوطن»: «كنت في عمر العشرينيات، خلال عملية وضع ابني، وبصحة جيدة للغاية»، متابعة: «مرة واحدة فقدت الوعي ووجدت نفسي أطير أعلى الغرفة وأنظر لنفسي والأطباء يعالجونني».

وقالت: «وجدت شريط حياتي يمر أمامي عبارة عن مجموعة من الصور من طفولتي وحتى وقت العملية، وبعدها ذهبت إلى زوجي المخرج حمادة عبدالوهاب، وأنا طائرة ووجدته وهو فوق سطح خلال إخراجه أحد أعماله الفنية مع الفنانة رغدة، وبعدها ذهبت إلى منزلي ورأيت ابني الصغير وكذلك ملابسه».

نفق مظلم

وأضافت الفنانة زينب وهبي، في قصتها أنها: «دخلت بعد ذلك لنفق كبير مظلم، وكان عبارة عن اسطوانات ضخمة وبداخله والدتي المتوفاة وهي تفتح يديها لي بالرغم من وفاتها منذ فترة طويلة ووراؤها شعاع نور»، متابعة: «اقتربت من والدتي وحضنتها أحضان كثيرة وأخذت بيدها».

وكشفت تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الإفاقة من رحلة الموت والعودة إلى الحياة، قائلة: «شعرت بعدها بألم في صدري نتيجة الصدمات الكهربائية لدرجة أنني صرخت من الآلم، وفور الإفاقة رأيت الدموع في أعين الطبيب المعالج وطلب مني السكون لأن ما حدث لي هو تسمم حمل».

وأشارت إلى أنها أجرت عملية بشأن تسمم الحمل، في الحال، فيما ابنها الذي ولد في حالة طبيعية آنذاك، وكان يتمتع بصحة جيدة، قد فارق الحياة بعد فترة قصيرة.

حقيقة اعتزال الفن

في سياق آخر، كشف الفنانة زينب وهبي، أسباب اختفاؤها خلال الفترة الماضية، قائلة لـ«الوطن» إنها تعيش في أمريكا مع ابنتها وتنزل مصر زيارات من أجل الفن وقراءة بعض السيناريوهات، مؤكدة أنها ليست مبتعدة عن الفن لكنها شاركت في رمضان قبل الماضي بعملان وهم «طلقة حظ» مع مصطفى خاطر و«زى الشمس» ودينا الشربيني والمخرج سامح عبد العزيز.