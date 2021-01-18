شديد البرودة.. الأرصاد تكشف طقس الــ72 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث توقعت أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

ووفقًا لبيان الهيئة، فإن البلاد تشهد أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدار الـ3 أيام المقبلة على كل المناطق..

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 19 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18، والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 20 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

درجات الحرارة يوم الخميس 21 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.