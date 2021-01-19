وصف في الكونجرس بمعجزة تعالج كورونا.. طبيب يوضح أهمية عقار إيفرمكتين

في الولايات المتحدة مفاجأة حيث وصف دواء «إيفرمكتين Ivermectin»، بالمعجزة، خلال جلسة استماع بالكونجرس، وذلك العقار ما زال غير معتمد بشكل رسمي لعلاج أعراض كورونا، وهو قيد الدراسة والتقييم في منظمة الصحة العالمية.

التقرير التالي يستعرض أبرز المعلومات عن عقار إيفرمكتين «Ivermectin»

-هو دواء يستخدم بوصفة طبية فقط يأتي كأقراص يمكن تناولها عن طريق الفم، أو كريم موضعي أو غسول موضعي، والاسم التجاري له Stromectol.

-يستخدم الإيفرمكتين الفموي عادة لعلاج الالتهابات الطفيلية في المسالك المعوية أو على الجلد أو العينين.

وفقا للموقع الطبى "WebMD" ينتمي Ivermectin إلى فئة من الأدوية تعرف باسم مضادات الديدان، التى تعمل عن طريق شل الطفيليات وقتلها، ويستخدم لعلاج بعض التهابات الدودة الطفيلية، وتستخدم أقراص الإيفرمكتين الفموية لعلاج الالتهابات الطفيلية في المسالك المعوية والجلد والعينين.

-ينتمي إيفرمكتين Ivermectin إلى فئة الأدوية المضادة للطفيليات.

-في السنوات الأخيرة أثبت العقار فاعليته في المختبر ضد مجموعة واسعة من الفيروسات، وتم تحديده كمثبط للتفاعل بين بروتين لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV-1) (IN) وبروتين الاستيراد (IMP) α / β1 المسؤول عن الاستيراد النووي.

كذلك أظهر فعاليته في محاربة الحمض النووي لفيروس حمى الضنك، وفيروس غرب النيل، وفيروس التهاب الدماغ الخيلي الفنزويلي.

طبيب: استخدم إيفرمكتين Ivermectin جاء لأنه يمنع تكاثر الفيروس

الدكتور محمد يوسف، اخصائي الأمراض الفيروسية، أنَّ المبدأ الذي اتبعه بعض الأماكن لاستخدام «الإيفرمكتين»، أنه يساهم في منع وصول الفيروس إلى البروتين في الجسم، وبالتالي تتوقف عمليه تكاثره ويفقد من قدرته على اختراق الخلايا والجهاز التنفسي.

وأضاف يوسف لـ«الوطن»، أنَّ ذلك العقار كان من ضمن البرتوكول العلاجي للعديد من الدول بما فيهم مصر، موضحا أنه بالتحديثات المستمرة والأبحاث المتكررة والتجارب السريرية استبدلته بعض الدول بعقاقير أخرى تحقق نتائج أسرع، ودول أخرى ما زالت مستمرة في استخدامه ويحقق استجابة للحالات المتواجدة بها.