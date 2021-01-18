الإعلامي أحمد عبدالصمد يعلن إصابته بكورونا

أعلن الإعلامي أحمد عبدالصمد مذيع الأخبار بالتليفزيون المصري، إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتب: «إيجابي كورونا الحمد لله على كل شيء»

تخرج «عبدالصمد»، في كليه الحقوق جامعة القاهرة، ثم عمل كمراسل في عدد من القنوات الخاصة مثل دريم والحياة.

بدأ عمله في التليفزيون المصري عام 2020، منذ انطلاق التطوير.

يقدم حاليا نشرة الأخبار بالقناة الأولى، في السادسة والتاسعة مساء.