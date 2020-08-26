فيديو.. التلفزيون المصري يحيي ذكرى توقيع معاهدة 36 بين مصر وبريطانيا

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، تقريرًا تلفزيونيًا عن ذكرى توقيع معاهدة 36 بين مصر وبريطانيا.

ففي مثل هذا اليوم قبل 84 عامًا، وتحديدًا في 26 أغسطس 1936، جرى توقيع معاهدة 36 مع بريطانيا التي أعلنت رسميًا احتلال مصر في يونيو 1882، بعدما ضرب أسطولها مدينة الإسكندرية وسيطرت قواتها على مدن القناة، وبعد هزيمة عرابي في معركة التل الكبير دخلت القاهرة.

وثار المصريون في عام 1919 وخرجوا يهتفون بحياة سعد زغلول باشا وزوال الاحتلال، واستمرت الثورة حتى أجبرت بريطانيا على إصدار تصريح في 28 فبراير عام 1922 والذي نص على أن مصر ذات سيادة.

تصريح بريطانيا تضمن بنودًا جعلت السيادة منقوصة، وعندما مات الملك فؤاد ونُصب الملك فاروق على عرش مصر وفاز الوفد بأغلبية البرلمان، ارتفعت أصوات المصريين تطالب بالجلاء التام، فأضطرت بريطانيا للدخول مع مصر في مفاوضات.

بدأت المفاوضات في 1936 بقصر الزعفران بالقاهرة، واستكملت في يوليو بقصر أنطونيادس بالإسكندرية، وفي مثل هذا اليوم وقع مصطفى مصطفى النحاس باشا المعاهدة في وزارة الخارجية البريطانية بلندن، ونصت على خروج القوات البريطانية من المدن المصرية وبقائها في قناة السويس، ولأنها لم تحقق الاستقلال المطلوب، دخلت مصر المفاوضات مرة أخرى في عام 1950، ولتشدد الجانب البريطاني أعلن النحاس باشا قطع المفاوضات وإلغاء معاهدة 1936 واعتبار القوات الموجودة في القناة قوات احتلال.