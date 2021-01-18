«الجامعات الخاصة»: إتاحة مصروفات الكليات أثناء التقديم على «التنسيق الموحد»

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن نظام التنسيق الإلكتروني الموحد، للالتحاق والقبول بالجامعات الخاصة، المزمع تدشين الموقع الخاص به خلال الفترة المقبلة، يهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة، وتقليل فرص تدخل العنصر البشري في عملية الاختيار بين الطلاب.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النظام الجديد والموقع سيتيح لجميع الطلاب الاطلاع على قيمة المصروفات الخاصة بالكليات قبل تسجيلها للالتحاق وكذلك نظام السداد سواء كان الدفع كاش وعن طريق البنوك وكذلك نظام الأقساط المعينة ودفعاتها وطرق السداد، والمواعيد المقررة للدفع في حال القبول، مؤكداً أن النظام يجرى الآن العمل على قدم وساق للانتهاء من تدشين الموقع الإلكتروني للسماح للطلاب للالتحاق بالتيرم الثاني.

الجامعات الخاصة: 25 رغبة لكل طالب

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق سيتيح 25 رغبة لكل طالب للتسجيل واختيار الكليات المناسبة للقدرات والمجموع الخاص بالطالب بما يتناسب مع مجموع التقدم، على أن يتم الاختيار من قبل الموقع وفقاً للمجموع بما يتماشى مع عدد الطلاب المقرر لكل كلية، لافتا إلى أن النظام سيكون على 3 مراحل مثل نظام تنسيق القبول بالجامعات الحكومية.

وتابع، أن الموقع الإلكتروني لتنسيق ليس له أي رسوم للتسجيل والالتحاق بالكليات، مشيراً إلى أن الرسوم المقرر تطبيقها وتم السماح بها للجامعات هي فيما يتعلق برسوم اختبارات القدرات واختبارات القبوب لكل كلية، مؤكداً أنه سيتم إتاحة فترة التسجيل والتعديل للرغبات لكل طالب في مدة 3 أيام منذ بدء التجسيل والاختيار، ومن ثم يتم غلق صفحة التسجيل أمام الطالب.