لو جالك ضيوف في البيت.. نصائح للوقاية من كورونا

مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، تزامنا مع دخول الموجة الثانية مصر، تسود حالة من القلق والتوتر على المواطنين خوفًا من العدوى بالفيروس، وفي هذا الصدد تستمر وزارة الصحة في نشر الإرشادات للوقاية من «كوفيد 19»، ومحاولة السيطرة على الفيروس قدر الإمكان.

وقدمت وزارة الصحة في فيديو إرشادي، نشرته على الصفحة الرسمية لها على موقع «فيس بوك»، مجموعة نصائح للمواطنين في حال استقبال ضيوف بالمنزل على النحو التالي:

إلقاء التحية من مسافة بعيدة للوقاية من الإصابة بـ «كوفيد 19».

تجنب السلام بالأيدي والتقبيل لمنع انتقال عدوى كورونا.

تأكد من تطهير الأسطح بمطهرات بعد خروج الضيوف من المنزل.

ارتداء الكمامة طول الوقت خلال فترة تواجد الضيف بالمنزل، والبقاء على مسافة بعيدة عنه.

كما قدمت الوزارة أيضًا نصائح لمنزل خالي من كورونا تشمل ما يلي:

غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.

إذا كان يعاني أي فرد بالأسرة من أعراض تنفسية وارتفاع في درجة الحرارة يجب أخذ الاحتياط أثناء الاختلاط به، والاتصال بالخط الساخن 105.

إذا كان أحد أفراد المنزل يعاني من أمراض مناعية أو أمراض مزمنة أو كان كبير في السن يجب تقليل الاختلاط ومشاركة الأدوات معه للحفاظ عليه قدر الإمكان.

كما نصحت وزارة الصحة مصابي كورونا بالتواصل مع الأهل والأحباب عن طريق الهاتف ومكالمات الفيديو، لتقليل التوتر، حيث أن الصحة النفسية تؤثر على مناعة الجسم مؤكدة على الحصول على المعلومات الطبية العلمية من الفريق الطبي.

كما أكدت الوزارة على ضرورة الابتعاد عن التعرض للأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي للحد من الشعور بالقلق، وشددت على ضرورة الابتعاد عن التدخين وشرب الكحوليات والمخدرات، وفي حال استمرار حالة القلق وعدم القدرة على التحكم بها، يتم التواصل مع فريق الدعم النفسي بالوزارة على الخط الساخن الخاص بها.