نانسي عجرم تنفي إحياءها حفل الأولمبياد بباريس

أصدر مكتب المطربة اللبنانية نانسي عجرم بيانا ينفي فيه الأخبار المتداولة خلال الفترة الماضية، بشأن إحياء نانسي عجرم حفل افتتاح الأولمبياد في باريس.

وجاء نص البيان كالتالي «يهم مكتب الفنانة نانسي عجرم، أن يوضح أن كل الأخبار المنتشرة حول استعدادها لإحياء حفل غنائي في الأولمبياد بباريس في فبراير غير صحيحة، الحفل كان قد تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة وتداعيات فيروس كورونا على أن يتم الإعلان رسميًا عن موعد لاحق للحفل لدى تحديده».

يذكر أن نانسي عجرم من أكثر الفنانات التزاما منذ بداية جائحة كورونا فقد حرصت بشكل دائم على الابتعاد عن إقامة الحفلات وفضلت التواجد في المنزل وهذا ما تنصح به جمهورها كل فترة عبر السوشيال ميديا.

وأعلنت المطربة اللبنانية نانسي عجرم منذ أيام، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دعمها لحملة «حلنا نلتزم»، التي تهدف إلى الالتزام بالجلوس في المنزل، منعا لانتشار فيروس كورونا.

وكتبت نانسي: «هالفترة رح تكون صعبة علينا كلنا، خلينا بالبيت لنحمي أهالينا وولادنا والناس اللي منحبّن.. التزامنا اليوم هو الطريق الوحيد لسلامتنا، وبإذن الله الحياة رح ترجع أحلى من الأوّل حلنا نلتزم».

وقدمت نانسي مؤخرا حفلا عبر تطبيق التيك توك وحقق حفلها نسب مشاهدة عالية، بسبب عدد من التابلوهات الغنائية التي قدمتها، خاصة انها استعانت خلال هذا الحفل بمجموعه من الموديل الشباب والأطفال، وكانت كل أغنيه بمثابة كليب، وتصدرت نانسي عجرم به التريند في لبنان. كما تم عرض الحفل منذ ايام عبر القنوات اللبنانيه كنوع من الدعم للجلوس في المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا في لبنان بشكل كبير