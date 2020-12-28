نانسي عجرم لـ«الوطن»: فخورة بالغناء لجمهور مصر برأس السنة

وصلت النجمة اللبنانية إلى مصر، صباح أمس الأحد، استعدادا للحفلة التي تحييها ليلة رأس السنة مع تامر حسني والتي تعايد بيها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الجمهور من خلال قناتي ON والحياة.

ومن المقرر أن تغني نانسي خلال الحفل عدد كبير من الأغاني التي اشتهرت بها في مصر منها «أنا مصري وأبويا مصري»، وغيرها من الأغاني التي تناسب أجواء الاحتفال برأس السنة.

وقالت نانسي عجرم، لـ«الوطن»، إنها فخورة بأنها ستطل على الجمهور المصري ليلة رأس السنة وتحتفل معه بالعام الجديد من خلال شاشات التليفزيون لأن خطورة وضع فيروس كورونا يمنع الجميع من الاحتفال، مشيرة إلى أنها ستغني عدد من أغانيها الذين يحبونها المصريين، متمنية أن تكون ضيفة خفيفة عليهم أمام الشاشات.

وأضافت نانسي أن عام 2020 لم يكن أفضل الأعوام بالنسبة لها وبالنسبة لوطنها لبنان، ولكنها تمنت أن يكون العام الجديد أفضل من الماضي، وأن يكون به الكثير من الأحداث السعيدة، مشيرة إلى أنها تستعد حاليا لطرح ألبوم جديد وأنه سيكون به أغاني مصرية منها أغنية «مقسوم» تتعاون بها مع الموزع أحمد عادل.

وأشارت إلى أنها حريصة على ارتداء الكمامة والتزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما أن حركتها اقتصرت على الأمور المهمة فقط، وذلك للحفاظ على حياة بناتها والمقربين منها.

وكانت نانسي عجرم طرحت بالتزامن مع أحاث إفجار مرفأ بيروت أغنية «إلى بيروت الأنثى» المأخوذة عن قصيدة نزار قباني وإستطاعت نانسي أن تحقق نجاح كبير بهذه الأغنية تخطت الـ3 ملايين مشاهدة، كما شاركت بالغناء في تتر مسلسل «سكر زيادة» لسميحة أيوب ونادية الجندي ونبيلة عبيد، وحملت الأغنية عنوان «العمر».