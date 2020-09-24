جنازة مهيبة للعقيد عمرو عبدالمنعم شهيد "سجن طرة" (صور)

حصلت "الوطن" على صور من جنازة العقيد عمرو عبدالمنعم، الذي استشهد أمس أثناء تصديه لمحاولة هروب عدد من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بسجن طرة.

حضر الجنازة عدد من قيادات وزارة الداخلية وزملاء الشهيد الذين حرصوا على توديعه إلى مثواه الأخير، إضافة إلى أفراد أسرته.

كان مصدر أمني أعلن مقتل أربعة سجناء من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة، أثناء محاولتهم الهروب من داخل السجن، أمس.

وأشار إلى أن قوة التأمين تصدت لهم، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم "السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين".

وتفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أمس، منطقة سجون طرة فور إبلاغه بمحاولة الهروب الفاشلة؛ للاطمئان على أفراد الشرطة ومتابعة أعمال التأمين.

وقال مصدر أمني إن الوزير شدد على تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة في أعمال التأمين، مشيدًا بالجهود التي بذلها رجال الشرطة لإحباط محاولة هروب السجناء.

وأوضح المصدر أن وزير الداخلية اطمأن على المصابين المحتجزين في أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

وزار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عصر أمس، سجن طرة فور إبلاغه بمحاولة الهروب الفاشلة؛ للاطمئان على أفراد الشرطة ومتابعة أعمال التأمين، مشددًا على تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة في أعمال التأمين، مشيدًا بالجهود التي بذلها رجال الشرطة لإحباط محاولة هروب الإرهابيين.

واطمأن الوزير على المصابين المحتجزين، في أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.