وصول جثمان شهيد سجن طرة إلى مسقط رأسه بالمنوفية

وصل جثمان الشهيد المقدم محمد عفت القاضي، منذ قليل، إلى مسقط رأسه بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، ويحضر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، واللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إلى مسقط رأس الشهيد المقدم محمد عفت القاضي.

ويستعد أهالي مدينة سرس الليان بالمنوفية، لتشييع جنازة الشهيد المقدم محمد عفت القاضي، الذي استشهد أثناء محاولة أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة الهروب من داخل السجن صباح اليوم حيث تصدت لهم قوة التأمين، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة.

وسادت حالة من الحزن على جميع أهالي محافظة المنوفية، عقب الإعلان عن وفاة المقدم محمد عفت القاضي، مؤكدين أنه كان يتميز بحسن الخلق وخدمة الناس مما جعله ينال ثقة وحب وجميع من تعامل معه، ويترأس اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، واللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، جنازة الشهيد.