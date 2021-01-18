أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 يناير 2021: يخسر 3 جنيهات

سجّلت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 3 جنيهات في بداية التعاملات اليومية بأسواق المال والبورصات، اليوم الاثنين 18 يناير 2021، ليباع عيار 24 بـ921 جنيها، مقارنة بأسعار أمس الذى بيع فيها عيار 24 بـ 920 جنيها.

الذهب يفقد 3 جنيهات

خسر جرام الذهب اليوم 3 جنيهات لتصبح جملة الخسائر 15جنيها خلال 10 أيام، ففي نهاية الأسبوع الماضي قد سجّل المعدن النفيس تراجعا بقيمة 12 جنيها من مختلف العيارات اضافة الى 3 جنيهات اليوم الاثنين لتصبح 15جنيها قيمة الخسائر، إذ بيع عيار 24 بـ921 جنيها اليوم الاثنين 18 يناير 2021، مقابل 936 جنيها الأسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم

سجّلت أعيرة الذهب اليوم الأثنين 18 يناير 2021 تراجعا سعريا، بقيمة 3 جنيهات، وبيع عيار 24 بـ921 جنيها، وبلغ عيار 21 قيمة 806 جنيهات، وسجل عيار 18 قيمة 691 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6 آلاف و453 جنيها.

وأرجع متعاملون في سوق الصاغة، أسباب تراجع الذهب عالميا إلى ما شهدتة الأسواق العالمية من الاقبال على السندات الأمريكية فئة الـ 10 سنوات التي ارتفعت بـ 1%.

ومحليا، تأثرت الأسواق بالتراجع في البورصات العالمية لتتراجع الأوقية إلى 1820 دولار، وهو ما انعكس على تراجع أسعار الجرام محليا ليخسر مكتنزية خلال 10 أيام 15 جنيها.

وسجلت تداولات البورصة العالمية، قبل قليل، بداية من اليوم الاثنين 18 يناير تراجعات فى سعر الأوقية لتباع بـ 1820 دولار حيث تتعطل البورصة يومي السبت والأحد.

وقال نادى نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن كسر الذهب لحاجز 1870 دولار في السوق العالمي أدى إلى تراجع الذهب عالميا وخسرت الأوقية 21 دولار.