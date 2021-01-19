«الأعلى للجامعات»: الاختبارات الإلكترونية بديل امتحانات التيرم الأول إذا استمر الوضع

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول «التيرم الأول» بـالجامعات، في موعدها المحدد بعد انتهاء أجازة منتصف العام الدراسي، 20 فبراير المقبل، موضحا أن المجلس أعلن في الاجتماع الماضي الذي انعقد بمدينة الفيوم، نتيجة التقرير المقدم من مركز الخدمات الإلكترونية به، عن مدى استعداد وجاهزية الجامعات للاختبارات الإلكترونية بين الجامعات المصرية.

وأوضحت نتيجة التقرير، تصدر جامعات «بني سويف، ودمنهور، وبنها ، والمنصورة، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والفيوم، والسويس، والسادات، ودمياط، والمنيا، وأسيوط، والأقصر، والمنوفية، وبورسعيد، وسوهاج، وعين شمس، والزقازيق، والإسكندرية، والعريش، والسويس، وأسوان، وكفرالشيخ، والقاهرة، وحلوان، ومطروح، وطنطا».

الجامعات الأعلى جاهزية في تطبيق الاختبارات الإلكترونية

وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بديلا جديدا للامتحانات المتعلقة بالتيرم الأول، المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، في حال وجود أي مستجدات تتعلق بفيروس كورونا، وزيادة في الأعداد، وإحصائياتها المتوقع أن يتوصل إليها، لافتا إلى أن المقترح يتمثل في اللجوء إلى إجراء الاختبارات الإلكترونية للكليات والجامعات، بالمراكز المخصصة لذلك، ومعامل الحاسب الآلى، أو إجراءها عن طريق المنصات التعليمية المعتمدة، سواء كانت الموحدة أو المركزية.

وأضافت المصادر، أن مستقبل ومصير الامتحانات، واستمرار تعليق الدراسة بالجامعات، متوقف على مستدات الوضع الوبائي المتعلق بكورونا، والإحصائيات التي ترصد بشأن أعداد كورونا، لافتا إلى أن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات يسعيان لتقديم جميع الخدمات التي تؤدي في النهائية إلى المحافظة على صحة وسلامة الطلاب .

من جانبه، علق الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، قائلا: إن الجامعة تعمل منذ فترة على تطبيق معايير جادة وقوية لتنفيذ الامتحانات الإلكترونية، وكذلك تصحيحها، بما يسهم في تجنب الأخطاء البشرية، وتقليل الجهد والتكلفة المادية، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تطبيق الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار.

ونوه «صالح» إلى أن هناك عددا من المميزات للاختبارات الالكترونية، تتمثل في اختصار الوقت والجهد، وتركيز الطالب يكون في الإجابة فقط، وكذلك توضيح الأمور المتعلقة بالأسئلة سهل وميسر، فضلا عن كونها مساعدة لعضو هيئة التدريس في تكوين الأسئلة من خلال الإطلاع على بنوك الأسئلة، وتطوير وسهولة تصميم الاختبارات.