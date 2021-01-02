جامعة عين شمس: الإجراءات الاحترازية في التيرم الأول قللت انتشار كورونا

كشف الدكتور عبدالفتاح، سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكليات وشددت عليها بتوجيهات من الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، ساهمت في الحد من انتشار ومجابهة مرض كورونا، وشبه انعدام للنسب التي تم رصدها سواء كانت بحالات الاشتباه أو حالات الإصابة التي كانت خارج الجامعة.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة طبقت إجراءات شديدة وصلت لحد الإنذار والفصل لمدة أسبوع للعديد من الطلاب: «منقدرش نقول إننا منعنا المخالفات بنسبة 100%»، والحمد لله تم تحجيم الأمور بنسبة كبيرة جداً، مشيرا إلى أن الجهد الذي بذلته الجامعة ساهم في مرور التيرم الأول بعدد حالات قليلة جداً جداً، مقارنة بنسبة الـ250 ألف طالب.

جامعة عين شمس: ملتزمون بقرارات الرئاسة و«الوزراء» و«الأعلى للجامعات» بشأن تعليق الدراسة

وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، الجامعة متلزمة بالقرارات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن تعليق الدراسة، مؤكداً أن المناهج الدراسية متاحة على المنصات التعليمية المختلفة بالجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة وفرت الفترة الماضية خط إنترنت لكل الطلاب بتخفيض يصل إلى 50% من سعر الباقة وذلك للتخفيف عن كاهل الطلاب.

وكان مجلس الوزراء قرر الخميس الماضي، تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، لمدة أسبوعين وتحويل الدراسة إلى العمل من المنزل، فضلاً عن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2020-2021 إلى بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول 20 فبراير لمختلف المراحل.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور رؤساء الجامعات الحكومية عبر تقنية الفديو كونفرانس، عددا من الإجراءات تماشياً مع قرارت مجلس الوزراء بشأن تعليق الدراسة، تتمثل في الإخلاء التدريجي للمدن الجامعية، وكذلك متابعة استفسارات الطلاب والإجابة عنها.