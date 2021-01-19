«لو شقتك مخالفة».. 7 شروط للحصول على عداد الكهرباء الكودي

هناك الكثير من المباني والعمارات المخالفة التي لم تحصل على تصريح للبناء، ما يجعل سكانها في أزمة قبل المصالحة مع الدولة، وبعضهم يتسائلون عن كيفية التقدم بطلب للحصول على العدادات الكودية، رغم مخالفة بنائهم.

وفيما يلي تقدم «الوطن» طرق التقدم للحصول على العداد الكودي والأوراق المطلوبة لاستلامه في المباني المخالفة أو العشوائية، حسبما أعلنت وزارة الكهرباء، عبر موقعها الرسمي.

شروط وكيفية الحصول على عداد كودي للمباني المخالفة

1- ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالفا لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة.

2- عليك تقديم طلبا على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

3- إحضار صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.

4- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

5- إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب.

6- يجب أن يكون الاسم المدرج بالطلب نفس الموجود في البطاقة، ولن يقبل الطلب في حالة اختلاف بيانات الطلب عن البيانات في البطاقة المرفقة، بخلاف العنوان.

7- تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على الإنترنت.

معلومات عن العداد الكودي

قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي، لا تختلف عن قيمة الآخر التقليدي.

والعداد الكودي هو عداد مسبق الدفع، لا يختلف عن غيره في طرق الشحن أو الشكل الخارجي.

ويختلف العداد الكودي عن غيره في سند الملكية فقط، ولا يعتد به كسند ملكية أو سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار.

وتسمح شركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم، وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية، بدلا من نظام الممارسات.

والعداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع، لكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يوصل التيار لها، وسعر الكيلو وات/ ساعة، لا يختلف فيه عن غيره.

وتختلف رسوم تركيب العداد الكودي حسب نوعه، والتي يمكن دفعها عن طريق كارت ميزة أو فوري، أو السداد في مركز الخدمة التابع له.

ويستغرق تركيب العداد 7 أيام عمل من تاريخ سداد المقايسة، في حال وجود تيار بالعقار، وعدم وجود معوقات.