فريق محاكاة يزور تمريض بنها استعدادا لتجديد الاعتماد الأكاديمى

استقبلت كلية التمريض جامعة بنها فريق المحاكاة لزيارة الكلية بعد أن تقدمت لتجديد الاعتماد الأكاديمي.

وضم فريق المراجعة الدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس الجامعة الأسبق، وعضوية كلا من الدكتورة شادية عبد القادر حسن أستاذ تمريض النساء والتوليد بكلية التمريض جامعة القاهرة وعميدة الكلية الأسبق، والدكتورة وفاء السيد عبد الجليل أستاذ تمريض الأطفال بكلية التمريض جامعة عين شمس ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتورة ثريا رمضان عبد الفتاح أستاذ تمريض الصحة النفسية بكلية التمريض جامعة عين شمس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة هويدا صادق عميدة الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وممثلي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

وقالت الدكتورة هويدا صادق انه تم خلال الزيارة مناقشة وضع اللمسات الخاصة بالإستعداد لزيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

مشيرة إلى أنه تم مناقشة واستعراض ما تم تنفيذه في المعايير الخاصة بالهيئة.

وأكدت هويدا أن ادارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية التمريض لتجديد اعتمادها حيث تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.

يذكر أن كلية التمريض جامعة بنها قد حصلت علي الإعتماد الأكاديمي عام 2014 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتقوم الان بتجديد الاعتماد الاكاديمي.

وفي وقت سابق أطلقت وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة بنها مبادرة «أعرف معملك» برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها وأشراف الدكتور محمد بسيوني مدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة.

وأشار الجيزاوي أن الهدف من المبادرة تعريف شباب الباحثين علي المعامل المتميزة والتي تحتوي علي الأجهزة العلمية ذات الكفاءة العالية بكليات الجامعة وايمانا بدورها في تطوير العملية البحثية للارتقاء بجودة المخرجات البحثية وتحقيق تميزا بملف التصنيف الدولي للجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد بسيوني أن المبادرة اشتملت علي محورين: المحور الاول عبارة عن أتاحه بيانات المعامل والأجهزة العلمية بكليات الجامعة علي موقع البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات والموجود علي شبكة المعلومات الدولية . اما المحور الثاني عبارة عن أتاحه بيانات المعامل والأجهزة العلمية علي موقع الوحدة بالبوابة الإلكترونية بالجامعة , مصحوبا بعرض للتعريف بالبنك القومي للمعامل وكيفية الدخول علية والاستفادة من الأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات الحكومية والخاصة والمراكز والمعاهد البحثية وذلك لدعم البحث العلمي والتطوير.