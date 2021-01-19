«صناع الدفا» توزع 1000بطانية لمواجهة الشتاء في قرى الأقصر

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية حملة "صناع الدفا" في القري الأكثر احتياجا بمحافظة الأقصر. وذلك برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

1000 بطانية

وقال الدكتور محمد عبد الجليل، مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير إن الحملة ستقوم بتوزيع 1000 بطانية في قرى أصفون، العضائمة والدير والحميدات شرق والنجوع وبورات المطاعنة والبعيرات ومنشأة العماري وذلك بمحافظة الأقصر. مشيرا إلى أن المؤسسة قامت أيضا بتوزيع بطاطين لمواجهة الشتاء في محافظات البحيرة والغربية والفيوم.

وأوضح في بيان اليوم، أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي وءلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة بالقرى الأكثر إحتياجاً من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الإجتماعية والطبية لهم تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

ويذكر أن صناع الخير قدمت مجموعة من الخدمات المتكاملة لأهالي محافظة الأقصر من بينها توزيع عدد من القوافل "كعنيك في عنينا" وتقديم مساعدات موسمية كبطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية بالإضافة إلي تنفيذ مبادرة حماية لدعم الشرائح الأكثر تضررا من فيروس كورونا ودعم زواج الفتيات اليتيمات.

جهود صناع الخير

وتبذل مؤسسة صناع الخير جهود عديدة في أكثر من خدمة تقدمها للأسر الأكثر احتياجًا، حيث قدمت خدمات كثيرة على مدار 365 يومًا في العام المنقضي 2020، ونجحت خلالها فى تقديم العديد من الخدمات الإنسانية النوعية لنصف مليون مواطن مصري، من خلال إطلاقها وتنفيذها ومشاركتها فى 6 مبادرات رائدة، واستمرت المؤسسة في جهودها رغم العديد من التحديات التي واجهتها صناع الخير ويأتي على رأسها جائحة فيروس كورونا المستجد، في العام الماضي، وذلك حسب ما ذكره مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير.