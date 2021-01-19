نائب يطالب بغلق معاهد «بير السلم»: فنكوش.. وتعمل دون ترخيص

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، بما فيها ارتداء الكمامات الطبية، واستخدام الأدوات المطهرة داخل القاعة الرئيسية للمجلس وخارجها قدر الإمكان حفاظا على الصحة العامة للجميع، مؤكدا أهمية التباعد الاجتماعي قدر الإمكان كأحد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي استعرض خلالها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، في ظل الشوط الكبير الذي قطعته في هذا الصدد، مؤكدا أنّ الفترة المقبلة ستشهد استكمال التطوير والمشروعات الكبرى.

وطالب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بمواجهة معاهد «بير السلم والفنكوش» التي تعمل دون ترخيص.

وزير التعليم العالي يعرض بيان وزارته أمام النواب

وأكد الحسيني، خلال كلمته في الجلسة العامة بالبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ هناك العديد من الإعلانات في الصحف لهذه المعاهد والتي تدّعي تقديم امتيازات وهمية، سواء الإعفاء من التجنيد وغيره، وهو مغاير للحقيقة، مطالبا بأن يكون هناك قبضة من حديد على هذه المعاهد، موضحا أنّه سيسلم المجلس صورا بأسماء المعاهد لإيداعها في مضبطة المجلس.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن تكون الجامعات لها مستشفيات، مشيرا إلى أنّ كثير من التراخيص منحت للجامعات الخاصة دون أن يكون لديها مستشفى جامعي.

وقال الحسيني: «أتمنى أن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقة للتنفيذ على الأرض، وعلينا الاستفادة من الأبحاث الموجودة في الأدراج»، مشددا على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن وجود سياسة واضحة للبحث العلمي، وعرض نتيجة الأبحاث وتأثيرها.

وطالب النائب، بأن يكون هناك تنسيق بين التعليم العالي، والتعليم قبل الجامعي فيما يتعلق بمدارس المبدعين، وأن يستكموا مسار الدراسة في كليات لرعاية المبدعين وليس دخول الجامعات العامة.