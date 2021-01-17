جبالي يرفع الجلسة البرلمانية لصباح غد.. ومطالب بعدم «التصفيق»

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الآن، على أن تعود للانعقاد غدا الإثنين في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

ورفض المستشار جبالي، إلغاء جلسة الثلاثاء المقبل، مؤكدا على أهميتها.

يأتى ذلك بعد مطالبة النائبة مارثا محروس بإلغاء الجلسة نظرا لتزامنها مع عيد الغطاس للأخوة الأقباط.

وقالت خلال الجلسة العامة المسائية اليوم الأحد: أرجو إلغاء جلسة الثلاثاء نظرا لأنه موعد عيد الغطاس وهو إجازة رسمية عند الاقباط، وعلق جبالي قائلا: لو تعلمين مدى أهمية جلسة الثلاثاء، وعيد الغطاس ليس إجازة رسمية، ولا أستطيع إلغاء الجلسة ولكن ما أستطيع عمله أن أتقدم لكم بالتهنئة وأهدي خالص التهنئة بالعيد.

ووافق المجلس في جلسته العامة، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم أسر الشهداء والمصابين، وتم إرساله لمجلس الدولة.

وطالب النائب أحمد الشرقاوي، المستشار حنفي جبالي بمنع التصفيق في الجلسة، بعد تكرار التصفيق أكثر من مرة خلال المناقشة التي تمت بين المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية والنائب محمد عبد العليم داوود.

وقال الشرقاوي خلال الجلسة العامة اليوم الأحد: أرجو منع التصفيق داخل القاعة لأنه يثير نفوس البعض عند الإدلاء برأيهم، فبعض الأمور قد تؤدي إلى مشادات بين البعض.

وأضاف: في برلمان 2015 اتخذنا قرارا بمنع التصفيق داخل القاعة إلا في المناسبات الوطنية فقط، ونحن في بدء مجلس جديد ننتوى كمعارضة قبل الأغلبية أن نقدم أداء رشيد ونكون كلنا على قدر المسؤولية.

وشهدت الجلسة إقرار اتفاقيتين دوليتين، فضلا عن اجتماع اللجنة العامة للمجلس، لأول مرة في الفصل التشريعي الثاني.