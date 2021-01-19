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سعفان يهنئ جبالي بمنصب رئاسة البرلمان: نتمنى لكم مزيدا من التوفيق

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الوطن
03:37 م | الثلاثاء 19 يناير 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

هنأ محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي على اختياره وانتخابه رئيسًا للمجلس، وبدء انعقاد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب واكتمال بنيانه، وتشكيل هيئة المكتب.

وأكّد وزير القوي العاملة، في بيان صادر اليوم، أنَّ هذا الاختيار يعكس حجم الثقة التي يوليها أعضاء المجلس الموقر في قيادة السفينة خلال فترة بالغة الأهمية تمر بها مصر، متمنياً من الله عز وجل المزيد من التوفيق حتى يظل مجلس النواب القلعة التشريعية ومنارة الديمقراطية.

كما أرسل وزير القوى العاملة، برقيات تهنئة لكل من وكيلي مجلس النواب محمد أبو العنيين، والمستشار أحمد سعد، فضلاً عن رؤساء اللجان النوعية بالمجلس. 

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