طرق الحفاظ على سيارتك من نقل فيروس كورونا.. «افتح الشبابيك»

كثير من الإجراءات الوقائية اتخذتها الدولة ويتبعها العديد من الأشخاص من أجل حماية أنفسهم من فيروس كورونا في منازلهم أو مقار عملهم، أو قاعات الرياضة والمطاعم والمقاهي، ولكن قد يغفل عنهم الاهتمام بسياراتهم الخاصة ونظافتها، رغم أنها قد تكون عاملا بارزا من عوامل انتشار كوفيد 19 لأن مراعاة التباعد الاجتماعي بداخلها أمرٌ صعب.

وتستعرض «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات وطرق تعقيم السيارة حتى لا تصبح مكانا موبوءا وناقلا لعدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وحول طرق الحفاظ على نظافة السيارة وخلوها من الفيروسات، أوضح الدكتور أحمد رمزي طبيب الفيروسات والأوبئة، أن فتح نوافذ السيارة من شأنه أن يحدث تيارات هوائية مفيدة في السيارة، ويجدد الهواء، ما يساهم في منع انتشار الفيروس، محذرا من غلق النوافذ الأربع للسيارة، لما له من عامل سيئ في التهوية.

طرق الحفاظ على سيارتك من نقل فيروس كورونا

استخدام السيارة من قبل العديد من الأشخاص يجعلها عرضة للجراثيم والفيروسات ومن المحتمل أن ينتقل فيروس كورونا عبر الأيدي للأماكن الأكثر عرضة للاتساخ داخل السيارة.

يجب تنظيف أجزاء الأكثر استخداما داخل السيارة مثل مقابض الأبواب والتي يجب تنظيفها بمواد معقمة مثل الكلور أو التي تحتوي الكحول بنسبة لا تقل عن 70%.

طبيب فيروسات وأوبئة: يجب تعقيم المفاتيح وعجلة القيادة

كما يجب تعقيم المفاتيح وعجلة القيادة وناقل الحركة والمقاعد، بالإضافة إلى تنظيف أذرع تشغيل المساحات وإشارتي الانعطاف خلف المقود وجميع الأزرار والمقابض في كرسي القيادة.

وبالإضافة إلى التعقيم يمكن استخدام المناديل المعقمة على معظم الأسطح، والمختصة بتنظيف المقاعد الجلدية أو الشاشات، كما يجب رش المقاعد أيضا.

يذكر أن فيروس كورونا انتشر في العديد من الدول حول العالم منذ العام قبل الماضي، وحصد كثيرا من الأرواح وأصيب به العديد من الأشخاص في مختلف الدول، كما فرض العديد من الإجراءات الوقائية وأثر على الاقتصاد بالسلب.