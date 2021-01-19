فريق الإشراف بالصحة يتفقد مستشفى الصدر والحميات بقنا

توجه فريق الإشراف اليوم، لتفقد مستشفي الصدر والحميات بقنا وذلك بقيادة الدكتور أيمن السيد مدير إدارة الطوارئ والحالات الحرجة والدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات والدكتورة بسمة زكي مدير إدارة الجودة والدكتورة صباح محمد مسؤل الطوارئ بالمديرية

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، بضرورة المتابعة اليومية علي مدار الساعة للمستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات العزل والفرز بالمحافظة.

وتفقد الفريق قسم العزل بمستشفي الصدر مطمئنين علي المرضي وعلي سلامتهم وعلي تنفيذ بروتوكول العلاج المنصوص عليه من الوزارة ، كذلك الإطمئنان علي مخزون الأدوية الخاص بمرضي كورونا والتأكد من توافر رصيد كافي رافقهم الدكتور كمال مدير مستشفي الصدر.

وبحسب بيان صحة قنا تم توجه الفريق الي مستشفي الحميات لتفقد سير العمل بالمستشفي وخلال تفقدهم لقسم العزل إطمئن الفريق علي المرضي بالعزل وتأكدوا من توافر رصيد كافي من الأكسجين بالمستشفي وتابعوا ءالية تطبيق بروتوكول العلاج الخاص بمرضي كوفيد 19 مؤكدين علي تقديم كامل الدعم والخدمات اللازمة لجميع المرضي من أجل سلامتهم، ورافقهم في الزيارة الدكتور سيد الكاشف، مدير مستشفي حميات قنا.

وفي ذات السياق قال، الدكتور راجي تاوضروس أنه 50 فريق على مستوى المحافظة، يعملون على متابعة حالات العزل المنزلي من خلال عمل 4 زيارات تبدأ في اليوم الثاني من تاريخ تشخيص الحالة ثم اليوم الرابع والسادس والعاشر.

مضيفا انه تم تسليم أجهزة «pulse oximeter» الخاصة بقياس نسبة الأكسجين فى الدم وقياس النبض للحالات ذات الأولوية وهي مريض فوق 60 عام ويعاني من أمراض مزمنة ، السيده الحامل ، مريض فوق 60 عام ولا يعانى من أمراض مزمنة ، مريض أقل من 60 عام على أن يحتفظ المريض بالجهاز لمدة 10 أيام وهي الفترة المقررة للعزل.