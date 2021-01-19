غرفة السياحة: 3 آلاف سائح زاروا الأقصر منذ بداية يناير وحتى الآن

قال ثروت عجمي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة في الأقصر، إنّ عدد السياح الأجانب الذين زاروا الأقصر من الغردقة عبر الرحلات البرية اليومية منذ أول يناير وحتى الآن، تجاوز 3 آلاف سائح، ووفقا للمعدلات اليومية الحالية، ستتجاوز الأعداد 6 آلاف سائح بنهاية الشهر الحالي، موضحا أنّ السياح يزورون المعابد والمتاحف الأثرية الموجودة بالمحافظة في رحلاتهم.

وأضاف عجمي، لـ«الوطن»، أنّ نسب الإشغال بالفنادق الثابتة في الأقصر ضعيفة للغاية، نظرا لتوقف الدول الرئيسية المصدرة للسياح إلى مصر عن إرسال سائحيها للأقصر منذ بدء جائحة كورونا فبراير من العام الماضي، مشيرا إلى أنّ القطاع السياحي يأمل في أن ينعش المصريون السياحة في الأقصر وأسوان خلال إجازات منتصف العام الحالية.

عجمي: الأيام المقبلة ستشهد زيادة في أعداد المصريين المسافرين للأقصر وأسوان

وكشف عجمي، عن أنّ إقبال المصريين حاليا على السفر لقضاء الإجازة في الأقصر وأسوان ضمن مبادرة «شتي في مصر» التي بدأت يوم 15 يناير الحالي وتستمر حتى نهاية فبراير المقبل، لا زال ضعيفا حتى الآن، متوقعا ارتفاع نسب الإقبال خلال الأيام المقبلة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في القاهرة.

ولفت إلى أنّ القطاع السياحي بفي الصعيد يعلم جيدا أنّ هناك تخوفات من قبل المواطنين من السفر حاليا، نظرا للموجة الثانية من فيروس كورونا، متابعا: «نأمل في أن يزول حاجز الخوف ويبدأ المصريين السفر، في ظل التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي».

وأوضح عجمي، أنّ عدم وجود دور لشركات السياحة في تنظيم برامج الرحلات بمبادرة «شتي في مصر»، ساهم في تراجع نسب الإقبال الحالية، موضحا أنّ المواطن المصري يحتاج إلى شركة تنظم له برنامجه السياحي بشكل كامل منذ خروجه من منزله، انتهاء برحلته، شاملا وسيلة النقل وتنظيم الزيارات ومواعيد التنقلات.

وتابع أنّ المطروح حاليا من خلال المبادرة هو فنادق فقط وتذاكر طيران مخفضة، مشيرا إلى أهمية أن تشارك الفنادق في المبادرة، من خلال منح الشركات السياحية أسعار أقل، كي تستطيع تنظيم برامج وتحقيق هامش ربح.