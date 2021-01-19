نائبة تطالب وزير الإعلام بالاستقالة: يجمع بين منصبين

طالبت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، وزير الإعلام، بتقديم استقالته، وذلك في الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.

ووجهت العادلي، كلمتها للوزير، قائلة: «الأفضل لكم أن تستقيل من الوزراة، في ظل هذه الأوضاع التي يعاني منها الإعلام، وكذلك في ظل الجمع بين منصب الوزير ورئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي».

وكان النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، قد وجه انتقادات كبيرة لتولي وزير الدولة للإعلام منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، متسائلا، هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر في الدولة تتولى مناصب، بدلا من ذلك الجمع الذي يُعد مخالفا للدستور والقانون.

وأضاف رشاد، نحن في انتظار أساتذة القانون ليقولون لنا مدى دستورية ذلك الأمر.

وأكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، اتفاقه مع زعيم الأغلبية أشرف رشاد، بشأن مخالفة الجمع بين منصب وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، مطالبا أسامة هيكل برد كل ما تقاضاه من موقعه كرئيس مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب لخزينة الدولة.