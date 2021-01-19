تامر حبيب: القبلات في الأفلام لا تحرض على التحرش

شارك تامر حبيب مساء أمس، في ندوة عن التحرش في السينما، وأقيمت الندوة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشارك في حضور الندوة ميرفت أبو عوف دكتورة الصحافة والاعلام بالجامعة الأمريكية، والفنان الشاب أحمد داش الطالب بالجامعة، والإعلامي والفنان مراد مكرم الذي أدار الندوة.

وبعد الندوة تواصلت «الوطن»، مع تامر حبيب، لمعرفة رأيه في الندوة، وقال إنها مفيدة للتوعية، أما عن رأيه إذا كانت الأفلام تساعد في التحرش أم لا؟ قال إنه يرى أن ذلك الأمر به احتمالات، لأن ليست الصناعة كلها ذلك الأمر، لكنها تختلف من فيلم إلى آخر.

أما عن القبلات في أفلامه إذا كانت تؤدي إلى التحرش أم لا؟ فقال تامر إن القبلات في الأفلام ليست لها علاقة بالتحرش، ولا تساعد على التحرش.

وعن المسلسل الذي يكتبه بخصوص التحرش، قال تامر إن المسلسل ليس له علاقة بالتحرش، لكنه مبني عليه بعض الأحداث، لأنه تبدأ القصة بالتحرش، فالقصة هي أن سيدة تصطحب ابنتها في الشارع، وهي مارة في الشارع يقوم أحد المارين بالتحرش بها، ما يجعلها تترك البلد، وتعيش في بلد آخر، وعن موعد طرح ذلك المسلسل، قال إن موعد طرحه غير محدد حتى الآن.

وبخصوص فيلم «أهل العيب»، قال إن المخرجة كاملة أبو ذكري انضمت لإخراجه، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، أما عن مسلسل عمرو دياب الجديد، فقال إن الأمر متوقف لحين الانتهاء من كتابة فيلم «شلة ليبون»، حتى يتم التركيز في العمل وخروجه للنور، في أبرز وأبهى صوره.

وبخصوص اعتذار كريم عبدالعزيز عن العمل، أكد أن كريم اعتذر عن عدم العمل بسبب انشغاله بأشياء أخرى، وليس له علاقة بجودة الفيلم أم لا، لأنه لم يقرأ السيناريو بالكامل، لأنه يضع مع المخرجة ساندرا نشأت التعديلات والتغييرات، وأن «شلة ليبون»، ليس العمل الوحيد الذي يعتذر عنه أحد، لكن في كل الأعمال في البداية يوجد الكثير من التغييرات.