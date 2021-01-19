«شطبنا» لـ رامي صبري تريند يوتيوب مصر.. فيديو

انضمت أغنية الفنان رامي صبري الجديدة «شطبنا»، للفيديوهات الأكثر تداولا فى موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بمصر، بعد 24 ساعة من طرحها رسميا للاستماع.

«شطبنا» من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم.

«شطبنا» كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم

كلمات الأغنية

في ناس بانوا.. على نياتهم.. منفعوش على قد ما ضروا

بس أنا برضه.. برضه محدش.. ييجي عليا ويكسب عمره

في ناس بانوا.. على نياتهم.. منفعوش على قد ما ضروا

بس أنا برضه.. برضه محدش.. يجي عليا ويكسب عمره

طيبة قلبي دي بتطمعهم.. بتشجعهم.. يتصرفوا كده

هخلص منهم.. وأبعد عنهم.. وهندمهم أوي

على كل ده

شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله

خلي بقى اللي بيتسلى بعيد وبغيري يروح يتسلى

أنا شوفت كتير بعينيا وفعلا تحت ايديا أدلة يلا السکة اللي تودی

يلا.. يلا.. يلا

شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله

خلي بقى اللي بيتسلى بعيد وبغيري يروح يتسلى

انا شوفت كتير بعينيا وفعلا تحت ايديا أدلة يلا السکة اللي تودی

يلا.. يلا.. يلا

احنا يا قلبي.. استجدعنا.. یاما زمان وجبرنا خواطر..

من غلطاتنا.. لازم نتعلم.. عادی وميقعش إلا الشاطر

احنا يا قلبي.. استجدعنا.. یاما زمان وجبرنا خواطر..

من غلطاتنا.. لازم نتعلم.. عادی وميقعش الا الشاطر

طيبة قلبي دي بتطمعهم.. بتشجعهم.. يتصرفوا كده

هخلص منهم.. وابعد عنهم.. وهندمهم أوي

على كل ده

شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله

خلي بقى اللي بيتسلى بعيد وبغيري يروح يتسلى

أنا شوفت كتير بعينيا وفعلا تحت ايديا أدلة يلا السکة اللي تودی

يلا.. يلا.. يلا

شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله

خلي بقى اللي بيتسلى بعيد وبغيري يروح يتسلى

أنا شوفت كتير بعينيا وفعلا تحت ايديا أدلة يلا السکة اللي تودی

يلا.. يلا.. يلا

وكان «صبري»، نشر عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»، رسالة لجمهوره: «أتمنى الأغاني الفترة الأخيرة تكون عجبتكم، وتحديدًا 2020، نتقابل إن شاء الله في السنة الجديدة 2021 بشغل جديد خالص عن اللي بتسمعوه».