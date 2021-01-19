«أصداء السيرة الذاتية» لنجيب محفوظ بمتحف الكتاب في بلجراد

شارك سفير مصر في صربيا، عمرو الجويلي، في احتفالية لمتحف الكتاب والأدب والثقافة «أدليجات» في بلجراد، بالتعاون مع جمعية الصداقة «المصرية - الصربية».

وقدم السفير كتابين، مُوقعين ومهديين من الكاتب محمد سلماوي، الأول للأديب المصري الكبير نجيب محفوظ، بعنوان «أصداء السيرة الذاتية»، والثاني لرواية سلماوي «أجنحة الفراشة».

وتحدث في الاحتفالية، ممثلون عن كبرى الدوائر الثقافية الصربية على رأسها دوبرافكا فيليبوفسكي، رئيسة جمعية الصداقة البرلمانية المصرية- الصربية، برانكيتسا يانكوفيتش، ورئيسة مفوضية المرأة والمساواة، فوك ميرشيتش، نائب رئيس لجنة الثقافة بالبرلمان، والسفيرة أنيتا جيرمانوفيتش، رئيسة جمعية الصداقة المصرية - الصربية، والمضيف فيكتور لازيتش، رئيس جمعية متحف الكتاب «أدليجات».

واستفاضت كلمات المتحدثين، في الإشادة بإسهام الكُتاب المصريين في الأدب العربي، ذاكرين أن حضارة مصر أثرت في تاريخ العالم بأجمعه، وأن نجيب محفوظ أثرى الأدب العالمي كونه الوحيد الحائز على جائزة نوبل للآداب في الوطن العربي بأكمله.

وأعرب رئيس المتحف، عن تقديره لهذه اللفتة المقدمة من الكاتب الكبير محمد سلماوي، داعيا لانضمامه كعضو فخري لمجلس المتحف، الذي زاره، بناءً على تنظيم من سفارة مصر في بلجراد، خلال مشاركته كعضو في وفد مصر المشارك كضيف شرف لمعرض بلجراد للكتاب في 2019.

من جانبه، قدم السفير عمرو الجويلي نسختين بالعربية والصربية من الكتاب الذي حرره بعنوان «صربيا بعيون مصرية» ساردا العلاقات الدبلوماسية والثقافية بين البلدين بعد تفكك يوغوسلافيا، منوها بالطفرة التي شهدها التعاون بين مصر وصربيا خلال السنوات الثلاث الماضية في الأنشطة الثقافية خاصة المتعلقة بالكتب.

حيث شاركت مصر لأول مرة في معرض بلجراد الدولي للكتاب عام 2018، ثم ضيف شرف عام 2019.

بينما شاركت صربيا أيضًا للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأكبر في العالم من حيث عدد الزوار.

ودعا الجويلي، دور النشر الصربية لإعادة إصدار الكتب المصرية المترجمة التي نفدت طبعاتها، مشيرا، إلى أن الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة سبق لهما المساهمة في تعزيز التعاون في النشر والترجمة بين البلدين.

ودعا الجويلي، الجماهير الصربية لاكتشاف الإسهام الغني للروائيات المصريات التي قدم عدد منهن إسهامات أدبية في سلسلة ندوات، خاصة في بلجراد، تعزيزا للروابط بين القيادات النسائية في كلا المجتمعين.

وحظيت الاحتفالية، بتغطية ملحوظة في الإعلام الصربي، الذي احتفى بالأدب المصري العربي.