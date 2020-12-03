صور.. إقبال كبير على معرض الكتاب في "بنات "الأزهر

شهد معرض الكتاب بجامعة الأزهر - بنات للعام الثاني على التوالي إقبالا شديدا من الطالبات على شراء الكتب من خلال معرض الكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة دكتور هيثم الحاج علي وبالتعاون مع جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي وبمشاركة الهيئة العامة اقصور الثقافة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية تم افتتاح المعرض الذي أقيم داخل بهو كلية الدراسات الإسلامية والعربية بحضور الأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة كلية الدارسات الإسلامية والعربية ومحمد الفقي رئيس الإدراة المركزية للتسويق بالهيئة العامة للكتاب.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 13 ديسمبر الجاري، ويضم أكثر من ألف عنوان من مختلف إصدارات الهيئة من نشر عام وسلاسل وكتاب الطفل ومكتبة الأسرة وجميع المجلات من تاريخ وفلسفة وأدب وفنون ومعارف عامة وإصدارات الهيئة الحديثة من سلسلة ما وسلسلة رؤية وغيرها من الإصدارات الهامة التي لاقت إقبالا شديدا من الطالبات بالجامعة.

وافتتح الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، معرض الكتاب بالمكتبة المركزية بجامعة الأزهر، بحضور نيڤين موسى رئيس دار الكتب وقيادات هيئة الكتاب.

ويشارك بالمعرض قطاعات وزارة الثقافة مثل هيئة قصور الثقافة، ودار الكتب.

وقدم المعرض أحدث إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب بمختلف المجالات والسلاسل والموسوعات التي تصدرها الهيئة، مثل موسوعة "وصف مصر" الصادرة في 37 جزءًا، كما يحتوى جناح هيئة الكتاب على إصدارات مكتبة الأسرة.

ويأتي المعرض في إطار خطة وزارة الثقافة لإقامة معارض الكتاب بمختلف الجامعات لإتاحة الكتاب بسعر مناسب للطلبة وتشجيعهم على عادة القراءة واقتناء أمهات الكتب بأسعار في متناولهم.