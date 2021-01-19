كان نازل يستحمى.. العثور على جثة شاب بعد 3 أيام من غرقه بنيل أسيوط

تمكن فريق الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسيوط، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقاً، قبل ثلاثة أيام، بعدما نزل إلى نهر النيل بمدينة أسيوط، بغرض الاستحمام.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثاني أسيوط، يفيد بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، بالعثورعلى جثه غريق في نهر النيل، بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثه شبه متعفنة لشاب يُدعى «أمير وائل عبد المسيح»، 18 سنة، مقيم بمنطقه المعلمين، بجوار مستشفى «العطيفي»، التابعة لحي غرب، بدائرة قسم أول أسيوط.

وكشفت التحريات، التي قام بها فريق مباحث القسم، أنه حال نزول الشاب للاستحمام بمياه النيل، قبل ثلاثة أيام، جرفته المياه إلى منطقة عميقة، حيث لقي مصرعه غرقاً.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى «الإيمان» بمنطقة «الأربعين»، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، كما تم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.