خبير سياحي يكشف تفاصيل مبادرة «شتي في مصر» بالأقصر وتكاليفها

أعلن الخبير السياحي محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في مصر، تفاصيل مبادرة «شتي في مصر»، التي أطلقتها وزارة السياحة والأثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وعدة جهات سياحية أخرى.

وقال رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المبادرة من شأنها كسر حالة الركود السياحي الذي تعاني منه محافظة الأقصر، وغيرها من المحافظات السياحية، مثل أسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء، بسبب أزمة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي أثر على حركة السياحة الوافدة.

واضاف «عثمان» أن وزارة السياحة والأثار اتفقت مع وزارة الطيران المدني على أن يكون سعر تذكرة الطيران ذهاب وعودة إلى الاقصر أو أسوان 1500 جنيه فقط، مع تسهيلات أخرى خاصة برسوم الزيارة للمعابد والمناطق الأثرية.

وأكد أن أسعار الفنادق فى الأقصر تبدأ من 350 جنيهاً لليلة الواحدة في الفنادق الثلاثة نجوم، وهى أسعار تناسب كل الفئات في مصر، مشيراً إلى أن المبادرة ستنعكس على الجميع في الاقصر وأسوان، بدايةً من أصحاب الحناطير واللنشات النيلية، وحتى أصحاب الفنادق السياحية والشركات.

وأشار «عثمان» إلى أنه رغم حالة الركود السياحي إلا أن الأقصر سجلت توافد نحو 6 آلاف سائح خلال الشهر الماضي، وهي نسبة جيدة، مقارنةً بالأحداث الجارية، وإجراءات السلامة العامة الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف أن وزارة السياحة والأثار حريصة على أن تكون الخدمة المقدمة للمشاركين في المبادرة بجودة عالية، حيث تتابع لجان تفتيشية مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتقال العدوى، وكذلك حالة الفنادق السياحية والأطعمة المقدمة للنزلاء.

وأوضح الخبير السياحي، في ختام تصريحاته لـ«الوطن» أن مثل هذه المبادرات تنعش القطاع السياحى في الاقصر وأسوان، الذي يعاني منذ عدة سنوات من أزمات متتالية، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة لمساعدة العاملين بالقطاع السياحي، كما أشاد بالافتتاحات الأثرية الأخيرة في الاقصر، والتي من المتوقع أن تكون ضمن الأجندة السياحية قريباً.