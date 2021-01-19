مبادرة «شتي في مصر» تنعش فنادق البحر الأحمر.. (صور)

أنعشت مبادرة «شتي في مصر» فنادق البحر الأحمر حيث ارتفعت نسبة الإشغالات في عدد من الفنادق إلى أكثر من 25% تزامناً مع إجازة نصف العام الدراسي وتوافد عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والتشكيك ورومانيا، حيث من المتوقع زيادة في أعداد الرحلات السياحية خلال الأسبوع الجاري من عدة دول أوروبية مختلفة.

وقال عصام على الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن عدد الفنادق والمنتجعات السياحية المشاركة فى مبادرة تنشيط السياحة الداخلية بلغ 173 فندقا ومنتجعا، لافتا إلى أن «شتي في مصر» التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الطيران المدني تعد خطوة جيدة من الدولة لدعم القطاع السياحي وفائدة كبرى لتدعيم حركة السياحة الداخلية في كل المدن السياحية المصرية، مؤكدا أنها انعشت الفنادق حيث ارتفعت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 25%.

وأشار الخبير السياحي إلى اقتراب عودة السائحين الروس إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ خاصة بعد إعلان وثيقة اتفاقية الشراكة الشاملة بين مصر وروسيا التي أجريت في 10 يناير الجاري 2021 والموقعة بين الطرفين عام 2018 حيذ التنفيذ والتي تنص على مواصلة تعزيز التعاون في المجالات السياسية والسياحية والاقتصادية والثقافية بين مصر وروسيا.

ومن جانب آخر، تستمر لجان مشكلة من وزارتى الصحة والسياحة فى أعمال التفتيش الدورى والمفاجئ على جودة الخدمات المقدمة بالفنادق والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتحقيق فى أى شكاوى من جانب النزلاء.

جدير بالذكر أطلقت غرفة المنشآت الفندقية مبادرة «شتي في مصر» وأرسلت منشورا لجميع الفنادق بالأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والفنادق العائمة لدعوتهم بالمشاركة في المبادرة والتسجيل فيها وذلك تشجيعا للسياحة الداخلية.

وروَّجت فنادق الغردقة ومرسى علم بمدن البحر الأحمر للسياحة الداخلية وذلك بتخفيضات على الأسعار تصل إلى 50% وذلك تزامنا مع إجازة نصف العام الدراسي وذلك كبديل لتوقف السياحة الخارجية نظرا لجائحة كوورنا التي تمر بها البلاد.

وأعلنت عدد من الفنادق والقرى السياحية عروضا بخفض الأسعار لتبدأ من 900 جنيه للغرفة المزدوجة إقامة شاملة، والأطفال حتى 12 عاما مجانا، وبالنسبة لفنادق الخمسة نجوم انخفضت أسعارها من 3 آلاف لـ1600 جنيه للإقامة الشاملة، وفى فنادق 4 نجوم من 900 لـ1600 جنيه وذلك بسبب ضعف الإقبال من المصريين على السياحة الداخلية وانخفاض السياحة الأجنبية.

وتجذب عدد من الفنادق الرواد بعمل ليلة مجانية على عرض حجز الـ3 ليال، أو الحجز مجانا للأطفال أقل من 12 عاما. بالإضافة إلى طفل مجاناً.

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