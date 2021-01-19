عضو بـ«تعليم النواب»: تحسين أوضاع هيئات التدريس على قائمة أولوياتنا

قالت النائبة رشا فايز، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العملي، تواجد صباح اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، وحضر الجلسة الأولى، واستعرض خلالها بيان مختزل (كما وصفته)، لإنجازات حققتها الدولة المصرية بملف التعليم العالي والبحث العلمي، وإثره تم مناقشة هذا البيان في الجلسة العامة بمجلس النواب، وتم توجيه الكثير من الأسئلة والانتقادات البناءة.

تكشف عن القضايا التي ناقشها النواب مع وزير التعليم العالي

وكشفت «فايز»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة «extra news»، عن أن أهم القضايا التي تناولتها مناقشات أعضاء مجلس النواب اليوم، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كان في مقدمتها قضية تحسين أوضاع هيئات التدريس، وقضية مواجهة المعاهد التي تعمل بدون تراخيص، وكذلك قضية معاشات شهداء الأطقم الطبية، الذين توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا خلال عملهم لعلاج مرضى هذا الفيروس.

الوزير قابل الانتقادات التي وجهت له بصدر رحب

وأوضحت عضوة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قابل تلك الانتقادات والمساؤلات بصدر رحب للغاية، ورد عليها بردود تراها مناسبة للأوضاع والظروف التي واجهتها البلد في الفترة الأخيرة وبالتحديد في تعاملها مع تلك القضايا التي أثيرت من قبل أعضاء مجلس النواب، معلنة أن المجلس أحال البيان الخاص بالوزير للجنة التعليم والبحث العلمي لتأكد من صحة ما جاء به.

اللجنة قررت دعوة رؤسات الجامعات لمناقشتهم فيما تم إنجازه بالفترة الأخيرة

وأكملت، وبعد انتهاء الجلسة العامة مباشرة، في تمام الخامسة مساءا، تم عقد اجتماع للجنة التعليم والبحث العلمي، لمناقشة ما جاء البيان، وعلى اثره قررت اللجنة دعوة رؤساء الجامعات المصرية للجنة لمناقشتهم في رؤيتهم وما تم إنجازه في ذلك البيان، وما حقق خلال فترة رئاستهم للجامعات، لافتا أن ذلك سيكون بالطبع بحضور وزير التعليم العالي.