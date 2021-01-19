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محمود مسلم

بريد الوطن.. فرحان

كتب:

بريد الوطن
09:01 م | الثلاثاء 19 يناير 2021
فرحة

فرحة

خرجتك من حساباتى

قلبى ده لقيته مبسوط

وخلاص رتبت حياتى

من أنا كنت بدأت أموت

دلوقتى بدأت أتنفس

واتردت فيا الروح

وعادى لو حتى هيفضل

جزء صغير مجروح

وحياتى الجاية دى ملكى

مش هيموتنى غيابك

نفسى أعيشنى ده من حقى

مش هاندم لو يوم سابك

قلبى ده فرحان بقرارى

شايفاه رد اعتبارى

وفراقنا ده أجمد مشهد

ف قصة انتصارى

ضيعت سنين وأنا جنبك

وما عشتش فيها يوم ليا

فيها إيه لو أجرب بعدك

يمكن أرجع طبيعية

بقى صعب عليك تكسرنى

مش هقبل تانى بهزيمتى

قربى ده منك خسرنى

ف حاجات كانت ضد كرامتى

                            محمد عبدالمنعم عبدالحليم

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