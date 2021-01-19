بريد الوطن.. فرحان

خرجتك من حساباتى

قلبى ده لقيته مبسوط

وخلاص رتبت حياتى

من أنا كنت بدأت أموت

دلوقتى بدأت أتنفس

واتردت فيا الروح

وعادى لو حتى هيفضل

جزء صغير مجروح

وحياتى الجاية دى ملكى

مش هيموتنى غيابك

نفسى أعيشنى ده من حقى

مش هاندم لو يوم سابك

قلبى ده فرحان بقرارى

شايفاه رد اعتبارى

وفراقنا ده أجمد مشهد

ف قصة انتصارى

ضيعت سنين وأنا جنبك

وما عشتش فيها يوم ليا

فيها إيه لو أجرب بعدك

يمكن أرجع طبيعية

بقى صعب عليك تكسرنى

مش هقبل تانى بهزيمتى

قربى ده منك خسرنى

ف حاجات كانت ضد كرامتى

محمد عبدالمنعم عبدالحليم

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com