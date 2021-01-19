بريد الوطن.. فرحان
كتب:
بريد الوطن
09:01 م | الثلاثاء 19 يناير 2021
فرحة
خرجتك من حساباتى
قلبى ده لقيته مبسوط
وخلاص رتبت حياتى
من أنا كنت بدأت أموت
دلوقتى بدأت أتنفس
واتردت فيا الروح
وعادى لو حتى هيفضل
جزء صغير مجروح
وحياتى الجاية دى ملكى
مش هيموتنى غيابك
نفسى أعيشنى ده من حقى
مش هاندم لو يوم سابك
قلبى ده فرحان بقرارى
شايفاه رد اعتبارى
وفراقنا ده أجمد مشهد
ف قصة انتصارى
ضيعت سنين وأنا جنبك
وما عشتش فيها يوم ليا
فيها إيه لو أجرب بعدك
يمكن أرجع طبيعية
بقى صعب عليك تكسرنى
مش هقبل تانى بهزيمتى
قربى ده منك خسرنى
ف حاجات كانت ضد كرامتى
محمد عبدالمنعم عبدالحليم
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