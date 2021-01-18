بريد الوطن.. سادة القوم
كتب:
بريد الوطن
08:50 م | الإثنين 18 يناير 2021
سادة القوم
كفيتك حفظك القرآن
من ينجيك يوم رحيل
تحيطك رحمة الغفار
والتسبيح والتهليل
وتلبس والديك التاج
تكريماً بعرش جليل
وتنجى أهلك السبعين
نلت شفاعة كرسول
فديتك أنقذ الفتيان
من لهو مع التمثيل
وعودهم كتاب الله
ترتيلاً بليل ثقيل
كتاب الله يوم حفظت
لست تضل لست تميل
ملائكة بجوف الليل
حفت ساعة الترتيل
مكانك جنة الفردوس
بالقرآن دون دليل
بل انظر حافظ القرآن
نور الوجه محض قبول
وفى الجنات يوم العرض
يجلس تارة ويجول
هو القرآن يوم العرض
عن نار الجحيم يحول
وعمرك بعه للقرآن
فهو ثبات يوم أفول
عبدالناصر الكومى
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