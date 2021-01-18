بريد الوطن.. سادة القوم

كفيتك حفظك القرآن

من ينجيك يوم رحيل

تحيطك رحمة الغفار

والتسبيح والتهليل

وتلبس والديك التاج

تكريماً بعرش جليل

وتنجى أهلك السبعين

نلت شفاعة كرسول

فديتك أنقذ الفتيان

من لهو مع التمثيل

وعودهم كتاب الله

ترتيلاً بليل ثقيل

كتاب الله يوم حفظت

لست تضل لست تميل

ملائكة بجوف الليل

حفت ساعة الترتيل

مكانك جنة الفردوس

بالقرآن دون دليل

بل انظر حافظ القرآن

نور الوجه محض قبول

وفى الجنات يوم العرض

يجلس تارة ويجول

هو القرآن يوم العرض

عن نار الجحيم يحول

وعمرك بعه للقرآن

فهو ثبات يوم أفول

عبدالناصر الكومى

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