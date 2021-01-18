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محمود مسلم

بريد الوطن.. سادة القوم

كتب:

بريد الوطن
08:50 م | الإثنين 18 يناير 2021
سادة القوم

سادة القوم

كفيتك حفظك القرآن

من ينجيك يوم رحيل

تحيطك رحمة الغفار

والتسبيح والتهليل

وتلبس والديك التاج

تكريماً بعرش جليل

وتنجى أهلك السبعين

نلت شفاعة كرسول

فديتك أنقذ الفتيان

من لهو مع التمثيل

وعودهم كتاب الله

ترتيلاً بليل ثقيل

كتاب الله يوم حفظت

لست تضل لست تميل

ملائكة بجوف الليل

حفت ساعة الترتيل

مكانك جنة الفردوس

بالقرآن دون دليل

بل انظر حافظ القرآن

نور الوجه محض قبول

وفى الجنات يوم العرض

يجلس تارة ويجول

هو القرآن يوم العرض

عن نار الجحيم يحول

وعمرك بعه للقرآن

فهو ثبات يوم أفول

                                                       عبدالناصر الكومى 

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