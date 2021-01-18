بريد الوطن.. أبناؤنا أبطال المستقبل

العلاقة بين الآباء والأبناء هى حجر الزاوية فى كل أسرة، والسؤال: هل العلاقة بين الآباء والأبناء تقوم على التفاهم والحب أم على الأوامر والنواهى؟ للأسف، نجد قلة الوعى لدى بعض الآباء تعد من أهم أسباب المشكلات، فالذين يعتنون بالتربية السليمة والمواكبة للعصر عددهم قليل، مما يؤدى إلى فقر فى الوعى، فضلاً عن انشغالهم بالعمل، لزيادة الدخل، لذلك نجد أن العلاقة بين الآباء والأبناء ليست جيدة فى أغلب الأحوال، مما جعل الآباء يشعرون بضرورة مراقبة الأبناء، ومن ثَمَّ تتوتر العلاقة، ربما يكون هناك مؤثرات خارجية، ولكنها ليست بالتأثير الكبير إذا أحسنت غرس القيم والمبادئ فى الطفل من البداية.

نجد مثلا الآباء يطالبون الأبناء بعدم الكذب وهم يكذبون، مما يوقع الطفل فى حالة تناقض وارتباك، ونحن كآباء مسئولون مسئولية كاملة عن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعى ومراقبة الأصدقاء والأشخاص المحيطين بأبنائنا، وهناك عوامل ساعدت على تفاقم المشكلة، مثل الثقة المفرطة التى يمنحها الآباء لأبنائهم بدون توجيه، ويصلون للحال الذى أكده رائد التحليل النفسى «فرويد» حين قال «أعطنى عشرة أطفال وسوف أحدد لك الطبيب من المهندس من اللص من رجل الدين»، معنى ذلك أنك بتربيتك سوف تشكل شخصية ابنك، فلا تلقِ باللوم عليه عندما يكبر، لأنه من صنيعتك.

شمس على الأمير

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