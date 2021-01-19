الزراعة: ضبط 953 كجم لحوم فاسدة وذبح 3472 رأس ماشية خلال يناير

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حملات التفتيش على اللحوم بمديرية الجيزة، خلال الشهر الجاري، تمكنت من ضبط كمية من اللحوم المخالفة والدواجن الفاسدة، بلغت (953) كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر، ومقطعات لحوم ودواجن فاسدة، لافتا إلى أن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها بلغت (10) محاضر بهذه المخالفات، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة لحين العرض على النيابة.

الخدمات البيطرية: 3472 رأس ماشية تم ذبحها في المجازر

وأكد أنه تحقيقا للهدف ذاته، بتوفير الغذاء الصحي الآمن من مصدر حيواني، قام أطباء ادارة المجازر بالمديرية بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطري الكامل وأظهرت التقاريرالواردة من المديرية بأن اجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية خلال نفس الفترة قد بلغت (3472) رأس من الماشية داخل هذه المجازر.

رئيس الهيئة: 237 الف طائر تم ذبحها خلال يناير

تابع أن إجمالى عدد المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة (237.500) طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر.

وتعمل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على الحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات الاشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.