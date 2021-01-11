«الزراعة» تضبط 1800 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في 2020

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تمّ ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال عام 2020، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 1865 طنًا.

وتتمثل الكميات المضبوطة في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 12015 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

إصدار 210 قرارات إدارية لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تمّ شن حملة على 2411 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات، وتم رصد 1053 مركزا مخالفا، وتمّ إصدار 210 قرارات إدارية لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص في 816 منشأة بيطرية بمحافظات (الغربية – الإسكندرية – الشرقية – المنوفية – سوهاج – الفيوم – بني سويف – الإسماعيلية – دمياط – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – المنيا – الدقهلية – القاهرة – البحر الأحمر – أسوان – الجيزة – البحيرة – الوادي الجديد – أسيوط – بورسعيد – الأقصر).

وتم تحرير 72 محضر جنح بمحافظات (المنوفية – كفر الشيخ – بني سويف – الشرقية – الإسماعيلية – القليوبية – البحيرة) وعدد (64) محاضر إدارية بمحافظات (الجيزة – الشرقية – الإسكندرية – الفيوم – المنيا – بني سويف – القليوبية – الإسماعيلية – الدقهلية – البحيرة)، وجرى تنفيذ قرارات الإغلاق لـ101 عيادة ومركز بيطري مخالف بمحافظات (الشرقية – الإسكندرية – سوهاج – الدقهلية – القليوبية – الفيوم – بني سويف – كفر الشيخ – الإسماعيلية).