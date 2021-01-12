ضبط طن و300 كجم لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة مواد غذائية بمنوف

تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات المفاجئة على المحلات والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

قام الاستاذ أشرف الليثى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بشن حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى والرقابة التموينية والجهات الأمنية بنطاق المركز، وأسفرت عن ضبط ثلاجة مواد غذائية تحتوي علي لحوم مجمدة وأسماك ودواجن منتهية الصلاحية بناحية عزبة الصعايدة التابعة للوحدة المحلية بالحامول، وتم التحفظ على 1300 كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لأعمال شئونها فى هذا الشأن .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين .