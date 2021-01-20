فتح باب التقدم من جديد للمنشآت السياحية للحصول على إعانة القوى العاملة

قال وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة وافق على السماح للمنشآت السياحية والفندقية التي لم تتقدم من قبل لصرف الإعانة المالية المقررة للعاملين بالقطاع السياحي، بالتقدم من جديد، فضلا عن موافقته لتقدم المنشآت التي لديها استيفاءات لم تمكنها من صرف الدفعات الثانية والثالثة من الإعانة، لافتا إلى أن تلك الموافقات جاءت استجابة للطلب الذي تقدم به الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأضاف أنه تم إخطار الغرف السياحية التابعة للاتحاد بتلك الموافقة ليتم تعميمها على جميع المنشآت، موضحا أن الغرف بدأت تلقي الطلبات بداية من أمس الثلاثاء، ولمدة أسبوع.

وأشار «عاصم»، إلى أن الصندوق بصدد صرف الدفعتين الرابعة والخامسة للعاملين بالقطاع السياحي الذين تحصلوا على الإعانات الثلاث الماضية، موضحا أن موعد صرف هاتين الدفعتين لم يتحدد حتى الآن إلا انه سيكون قريبا.

عاصم: قريبا صرف الإعانتين الـ 4 و5 للعاملين بالقطاع السياحي

وأشار «عاصم»، إلى أن قيمة الإعانة تصرف وفقا لآخر راتب أساسي للعامل بشهر ديسمبر 2019، موضحا أن الحد الأدنى من تلك الإعانة يبلغ 600 جنيه، فيما يبلغ حدها الأقصى 1765 جنيها، مشيرا إلى أن عدد العاملين بالقطاع السياحي الذين استفادوا من تلك الإعانة تجاوز الـ 330 ألف عامل، بنحو 1900 منشآة فندقية وسياحية.

وأكد أن الحكومة وافقت على أن يصرف العاملون من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، 9 إعانات شهرية تم صرف 3 منها خلال الشهور الماضية، والباقي سيتم صرفه قريبا، مشيرا إلى أن تلك الإعانة تمثل واحدة من القرارات التي اتخذتها الدولة منذ جائحة كورونا لمساعدة القطاع السياحي والعاملين به.

ومن جهته قال على غنيه، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الدولة اتخذت خلال أزمة كورونا العديد من الإجراءات غير المسبوقة لدعم العاملين بالقطاع السياحي، لافتا إلى أن غالبية المنشآت السياحية والفندقية التزمت خلال تلك الأزمة بصرف الرواتب الأساسية للعاملين ولم تقم بتسريحهم.