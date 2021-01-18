محافظ المنيا يسلم مقعدين متحركين لشقيقين من ذوي الهمم

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مقعدين متحركين لشقيقين من ذوى الهمم بقرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، اليوم، ضمن الخدمات التي تقدمها المحافظة من أجل مساندة ودعم ذوى الهمم والوقوف بجانبهم ومساعدتهم في التغلب على المعوقات والوصول إلى حياة كريمة تليق بهم.

وجه المحافظ، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بصرف إعانة مالية عاجلة، وكذلك عدد من المساعدات العينية لأسرتهم، مع سرعة فحص ودراسة طلبهم بإعادة إنشاء وتطوير منزلهم، وتقديم كافة أوجه الدعم لمساعدتهم في ظروفهم المعيشية، كما وجه المحافظ، إلى نقل الحالتين وأسرتيهما بسيارة من المحافظة إلي مسكنهما بالقرية.

وأكد المحافظ أن الدولة لا تألوا جهداً، في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجاً لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم وتوفير كافة سُبل الدعم لذوى الهمم، والحالات الإنسانية، لمجابهة أعباء المعيشة، ومساعدة جميع الفئات الأكثر احتياجا بشتي مناطق المحافظة.

وكان محافظ المنيا، وجه في وقت سابق إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة شكاوى المواطنين الكترونيا فقط ، يأتي ذلك نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وبناءً على قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الاجراءات للحد والوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الموجة الثانية لمواجهة الفيروس، والسيطرة عليه بمنع الأنشطة الجماعية، ولمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس من الانتشار، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين

وأعلنت إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة عن استقبال الشكاوي إلكترونيا فقط من خلال: الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg كما أعلنت أرقام الواتس أب للخدمات والمبادرات.

يشار أن المنيا أحتلت المركز الأولي بين 4 محافظات من حيث إنجاز شكاوي المواطنين الواردة عير منظومة الشكاوي الحكومية.

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