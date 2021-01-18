محافظ المنيا يسلم مقعدين متحركين لشقيقين من ذوي الهمم
كتب:
اسلام فهمي
01:17 م | الإثنين 18 يناير 2021
تسليم كراسي متحركة
سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مقعدين متحركين لشقيقين من ذوى الهمم بقرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، اليوم، ضمن الخدمات التي تقدمها المحافظة من أجل مساندة ودعم ذوى الهمم والوقوف بجانبهم ومساعدتهم في التغلب على المعوقات والوصول إلى حياة كريمة تليق بهم.
وجه المحافظ، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بصرف إعانة مالية عاجلة، وكذلك عدد من المساعدات العينية لأسرتهم، مع سرعة فحص ودراسة طلبهم بإعادة إنشاء وتطوير منزلهم، وتقديم كافة أوجه الدعم لمساعدتهم في ظروفهم المعيشية، كما وجه المحافظ، إلى نقل الحالتين وأسرتيهما بسيارة من المحافظة إلي مسكنهما بالقرية.
وأكد المحافظ أن الدولة لا تألوا جهداً، في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجاً لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم وتوفير كافة سُبل الدعم لذوى الهمم، والحالات الإنسانية، لمجابهة أعباء المعيشة، ومساعدة جميع الفئات الأكثر احتياجا بشتي مناطق المحافظة.
وكان محافظ المنيا، وجه في وقت سابق إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة شكاوى المواطنين الكترونيا فقط ، يأتي ذلك نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وبناءً على قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الاجراءات للحد والوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الموجة الثانية لمواجهة الفيروس، والسيطرة عليه بمنع الأنشطة الجماعية، ولمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس من الانتشار، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين
وأعلنت إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة عن استقبال الشكاوي إلكترونيا فقط من خلال: الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg كما أعلنت أرقام الواتس أب للخدمات والمبادرات.
يشار أن المنيا أحتلت المركز الأولي بين 4 محافظات من حيث إنجاز شكاوي المواطنين الواردة عير منظومة الشكاوي الحكومية.
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