42 مليون جنيه خدمات مياه وصرف صحي بمركز مطاي في المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، عن تطوير خدمات مياه الشرب والصرف بمركز مطاى، اليوم، بتكلفة بلغت 42 مليون و300 ألف جنيه، خلال عام 2020.

قال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة إن أعمال التطوير شملت «إحلال وتجديد الوسط الترشيحى لمحطة إبجاج الحطب المرشحة بعد أن تم صيانة وإصلاح منظومة الهواء والمياه الداخلة للمرشح بواسطة العاملين».

كما تضمنت الأعمال «إحلال وتجديد بمحطة أبو عزيز وتشغيلها باجمالي بتكلفة تقديرية 4000000 فقط أربعة مليون جنيه، صيانة وقائية للمحولات بجميع المحطات بتكلفة تقديرية 100 ألف جنيه، تجهيز 4 محطات رفع صرف كاملة بالشبكات للحصول على شهادةال TSM، استلام محطة رفع الإسكان الاجتماعي بطاقة 30 ل. ث بتكلفة تقريبية 7 مليون جنيه، تنفيذ خط لتغذية قرية الجرما والنجوع المجاورة، وخط لتغذية قرية نجم وعزبة الصعايدة التابعة لفرع بنى مزار وقرية السيد على التي كانت تعانى من ضعف المياه بتكلفة تقديرية 500 ألف جنيه».

كما شملت الأعمال إحلال وتجديد لخط 12 بوصة بولى اثيلين إلى بلاستيك UPVC بطول 3000 م.ط من محطة ابجاج الحطب المرشحة وحتى قرية الهماملة. باجمالي تكلفة تقريبية 4 مليون جنيها، والانتهاء من انشاء بوستر لخدمة قرية 1 وجارى حاليا تشغيلة.بعد الانتهاء من تركيب محول الكهرباء بواسطة منظمة افاد بتكلفة 2 مليون جنيها.

وجرى اعتماد 4 ملايين جنيها لدعم الشبكات بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب بمركز مطاى وجارى العمل بجميع المراكز القروية بمطاى وإحلال وتجديد النقاط الساخنة بمطاى بتكلفة 4 ملايين جنيها .

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